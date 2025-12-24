24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-04'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-02'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Lucas Torreira için yeniden Boca Juniors iddiası!

Boca Juniors, Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için yeniden devreye girdi.

calendar 24 Aralık 2025 14:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

YENİDEN TORREIRA

El Crack Deportivo'nun haberine göre; Boca Juniors, sarı kırmızılı ekibin Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'ya talip oldu. Boca Juniors'un, Milton Delgado'nun satılma ihtimalinden dolayı yönetimi yeni bir ön libero arayışına ittiği bildirildi.

Haberde kulüp başkanı Juan Roman Riquelme'nin Lucas Torreira için yaklaşık 12 milyon dolarlık bir teklif sunması halinde sürecin hızlanabileceği öne sürüldü.


Aynı haberde, Boca'nın Lucas Torreira'yı kadrosuna katması durumunda projeyi daha da büyütüp Paulo Dybala gibi bir yıldızla birlikte ses getirecek bir hamle yapabileceği iddia edildi.

Uruguaylı oyuncunun temsilcisi Pablo Bentancur, birkaç ay önce yaptığı açıklamalarla bu iddiaların dozunu düşürmüştü. Bentancur, Carve Deportiva'ya verdiği demeçte Torreira'nın Galatasaray için çok önemli olduğunu ve kısa vadede transferin zor göründüğünü vurgulamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Boca Juniors ile adı daha önce de geçen Torreira, bu sezon Galatasaray'da bu sezon çıktığı 23 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
