24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-1
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-0
24 Aralık
Kamerun-Gabon
1-0

Kamerun'dan Gabon'a erken gol, 3 puan

Afrika Uluslar Ligi F Grubu ilk maçında Kamerun, Gabon'u 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

calendar 25 Aralık 2025 00:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kamerun'dan Gabon'a erken gol, 3 puan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Afrika Uluslar Ligi F grubu ilk maçında Kamerun, Gabon ile karşılaştı.
 
Adrar Stadyumu'nda oynanan maçı Kamerun 1-0 kazandı.
 
Kamerun'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Karl Etta Eyong kaydetti.
 
Gabon'da Galatasaraylı Lemina 33. dakikada oyuna dahil olurken, Amedsporlu Andre Biyogo Poko 72 dakika sahada kaldı. Esenler Eroksporlı Guelor Kanga ve Sivassporlu Aaron Appindangoye maçı yedek kulübesinde tamamladı. Kamerun'da RAMS Başakşehirli Olivier Kemen de maçı yedek kulübesinde tamamladı.
 
Bu sonuçla birlikte Kamerun 3 puanda olurken, Gabon 0 puanda kaldı.
 
Gruptaki bir sonraki maçta Kamerun, Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Gabon ise Mozambik ile oynayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
