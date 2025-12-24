Fenerbahçe yöneticileri: 'Görevimizin başındayız'

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulundan Adem Köz ve İlker Alkun, sosyal medyada çıkan istifa iddialarının ardından kulüp başkanı Sadettin Saran için paylaşım yaptılar.
Adem Köz, Saran'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başkanımız Sadettin Saran'ın yaptığı açıklama açık, net ve şeffaftır. Bilime ve hukuka güvenen bu duruşun yanındayız. Ancak kimse Fenerbahçe'nin başkanının sessiz kalacağını, geri çekileceğini ya da bu kulübün sahipsiz olduğunu sanmasın. Biz buradayız. Başkanımızın yanındayız. Görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun da "Emir kipiyle konuşanları görüyoruz. Kanun da tüzük de son derece açık. Herkes sürecin tamamlanmasını beklemek zorunda. Fenerbahçe'yi takip ettiğini iddia edenlerin, Başkanımıza 'ayar verme' yetkisi de, haddi de yoktur." açıklamasını yaptı.
