24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-01'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Fenerbahçe yöneticileri: "Görevimizin başındayız"

Fenerbahçe Kulübü'nün iki yönetim kurulu üyesi, görevlerinin başında olduklarını açıkladı.

Fenerbahçe yöneticileri: 'Görevimizin başındayız'
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulundan Adem Köz ve İlker Alkun, sosyal medyada çıkan istifa iddialarının ardından kulüp başkanı Sadettin Saran için paylaşım yaptılar.

Adem Köz, Saran'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başkanımız Sadettin Saran'ın yaptığı açıklama açık, net ve şeffaftır. Bilime ve hukuka güvenen bu duruşun yanındayız. Ancak kimse Fenerbahçe'nin başkanının sessiz kalacağını, geri çekileceğini ya da bu kulübün sahipsiz olduğunu sanmasın. Biz buradayız. Başkanımızın yanındayız. Görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun da "Emir kipiyle konuşanları görüyoruz. Kanun da tüzük de son derece açık. Herkes sürecin tamamlanmasını beklemek zorunda. Fenerbahçe'yi takip ettiğini iddia edenlerin, Başkanımıza 'ayar verme' yetkisi de, haddi de yoktur." açıklamasını yaptı.

 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
