Fenerbahçe yöneticileri: 'Görevimizin başındayız'

Başkanımız Sadettin Saran'ın yaptığı açıklama açık, net ve şeffaftır.

Bilime ve hukuka güvenen bu duruşun yanındayız.



Ancak kimse Fenerbahçe'nin başkanının sessiz kalacağını, geri çekileceğini ya da bu kulübün sahipsiz olduğunu sanmasın.

Biz buradayız. Başkanımızın yanındayız.… pic.twitter.com/fNLeOFL9sK



— Adem KÖZ (@AdemKoz) December 24, 2025