Beşiktaş'tan Smolcic için hamle!

Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, stoper transferi için tanıdık bir isme yöneldi.
BEŞİKTAŞ, DURUMUNU SORDU
Transfermarkt'ın haberine göre, Beşiktaş, sezonu Kocaelispor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan stoper oyuncusu Hrvoje Smolcic'in durumunu sordu.
BU SEZON NE YAPTI?
2 milyon euro piyasa değeri bulunan Hırvat oyuncu, sol bek mevkisinde de görev yapabiliyor. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Kocaelispor ile 12 karşılaşmada süre aldı ve 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.
Frankfurt, 2022/23 sezonunda Smolcic'i 2.5 milyon euro bonservis karşılığında Hırvatistan ekibi Rijeka'dan transfer etti.
