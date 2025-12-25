Futbolda şike kumpası soruşturmasında 4 isim için karar

Sporda FETÖ operasyonu kapsamında ifadeye çağrılan TFF'nin eski başkan Vekili Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan diğer şüpheliler Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

calendar 25 Aralık 2025 20:14 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 20:19
Haber: DHA
Futbolda şike kumpası soruşturmasında 4 isim için karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Eski milli basketbolcu ve eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, eski TFF Genel Sekreteri Ebrü Köksal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ve İlhan Helvacı, ifadeye çağırıldı.

DHA'nın haberine göre; Arıboğan ve Helvacı 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, diğer şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; "Kamuoyunda '2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması' şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir." ifadelerine yer verildi.


ARIBOĞAN HAKKINDA ADLİ KONTROL TALEBİ

İstanbul Adalet Sarayı'nda getirilen şüphelilerden Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı, 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan diğer şüpheliler Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.