Josef de Souza: 'Beşiktaş benim gibi...'

Ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.
İki kulüp hakkında konuşan Brezilyalı yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"BEŞİKTAŞ BENİM GİBİ..."
"Türkiye'de iki büyük kulüpte forma giydim. Bunlardan biri bana kapılarını açan Fenerbahçe'ydi, diğeri ise Suudi Arabistan'dan döndükten sonra beni yeniden kabul eden Beşiktaş'tı. Türk futbolunda altı yıl geçirdikten sonra Beşiktaş'ı desteklemeyi seçtim. Beşiktaş taraftarlarıyla özdeşleşiyorum çünkü onlar benim gibi. Belki en iyi oyuncu değildim ama tutkulu biriydim. Beşiktaş taraftarı Türkiye'nin en tutkulu taraftarıdır ve bu yüzden bu kulübü destekliyorum. En çok parası olan kulüp olmayabilir ama en çok tutkuya sahip kulüp. Umarım yakında yeniden şampiyon olur ve taraftarlarına mutluluk getirir.
Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlar hariç her maçta kulübe başarılar diliyorum."
İki kulüp hakkında konuşan Brezilyalı yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"BEŞİKTAŞ BENİM GİBİ..."
"Türkiye'de iki büyük kulüpte forma giydim. Bunlardan biri bana kapılarını açan Fenerbahçe'ydi, diğeri ise Suudi Arabistan'dan döndükten sonra beni yeniden kabul eden Beşiktaş'tı. Türk futbolunda altı yıl geçirdikten sonra Beşiktaş'ı desteklemeyi seçtim. Beşiktaş taraftarlarıyla özdeşleşiyorum çünkü onlar benim gibi. Belki en iyi oyuncu değildim ama tutkulu biriydim. Beşiktaş taraftarı Türkiye'nin en tutkulu taraftarıdır ve bu yüzden bu kulübü destekliyorum. En çok parası olan kulüp olmayabilir ama en çok tutkuya sahip kulüp. Umarım yakında yeniden şampiyon olur ve taraftarlarına mutluluk getirir.
Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlar hariç her maçta kulübe başarılar diliyorum."