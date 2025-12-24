24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
1-1DA
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Josef de Souza: "Beşiktaş benim gibi..."

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza, sosyal medya hesabından iki kulüp hakkında açıklama yayımladı.

24 Aralık 2025 12:56
Sporx.com, AA
Ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

İki kulüp hakkında konuşan Brezilyalı yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"BEŞİKTAŞ BENİM GİBİ..."


"Türkiye'de iki büyük kulüpte forma giydim. Bunlardan biri bana kapılarını açan Fenerbahçe'ydi, diğeri ise Suudi Arabistan'dan döndükten sonra beni yeniden kabul eden Beşiktaş'tı. Türk futbolunda altı yıl geçirdikten sonra Beşiktaş'ı desteklemeyi seçtim. Beşiktaş taraftarlarıyla özdeşleşiyorum çünkü onlar benim gibi. Belki en iyi oyuncu değildim ama tutkulu biriydim. Beşiktaş taraftarı Türkiye'nin en tutkulu taraftarıdır ve bu yüzden bu kulübü destekliyorum. En çok parası olan kulüp olmayabilir ama en çok tutkuya sahip kulüp. Umarım yakında yeniden şampiyon olur ve taraftarlarına mutluluk getirir.

Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlar hariç her maçta kulübe başarılar diliyorum." 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
