24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
2-040'
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
1-043'
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Brezilya basını duyurdu: Beşiktaş'tan savunmaya hamle

Beşiktaş yönetimi, Gremio forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Gustavo Martins'in menajerlik ekibiyle temasa geçti.

calendar 24 Aralık 2025 17:36 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 17:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürürüyor.

GZH'nin haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Brezilya ekibi Gremio forması giyen Gustavo Martins için harekete geçti. 

Yönetim, 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin menajerlik ekibiyle temasa geçti.



BEŞİKTAŞ'TAN TALEP 6 MİLYON EURO

Beşiktaş cephesinin, genç savunmacı için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye istekli olduğu belirtildi. Gremio'nun ise Gustavo Martins için beklentisinin 6 milyon euro olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

2023 yılında A takıma yükselen Gustavo Martins, mavi-siyahlı formayla bugüne dek 87 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.

Gustavo Martins forma giydiği bu maçlarda 4965 dakika sahada kalırken, 14 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
