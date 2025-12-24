Brezilya basını duyurdu: Beşiktaş'tan savunmaya hamle

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürürüyor.





GZH'nin haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Brezilya ekibi Gremio forması giyen Gustavo Martins için harekete geçti.



Yönetim, 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin menajerlik ekibiyle temasa geçti.

Beşiktaş cephesinin, genç savunmacı için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye istekli olduğu belirtildi. Gremio'nun ise Gustavo Martins için beklentisinin 6 milyon euro olduğu aktarıldı.

2023 yılında A takıma yükselen Gustavo Martins, mavi-siyahlı formayla bugüne dek 87 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.



Gustavo Martins forma giydiği bu maçlarda 4965 dakika sahada kalırken, 14 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü.







