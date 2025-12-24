24 Aralık
Kings'te Malik Monk takas listesine konuldu

NBA kulislerine göre Sacramento Kings, guard Malik Monk'u takas görüşmelerine açık hale getirdi.

24 Aralık 2025 16:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kings'te Malik Monk takas listesine konuldu
Gelişmeyi NBA muhabiri Chris Haynes, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video aracılığıyla duyurdu.

Sacramento'nun kısa süre önce Monk'u düzenli rotasyondan çıkarması ve kulübün, dördüncü sezonundaki forvet Keegan Murray ile çaylak guard Nique Clifford dışında kadrodaki neredeyse tüm oyuncular için gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu yönündeki haberler göz önüne alındığında, Haynes'in bu iddiası sürpriz olarak görülmedi. Ancak bu rapor, Monk'un sezonun takas son tarihi öncesinde takım değiştirmesi en muhtemel Kings oyuncularından biri olduğunu resmen teyit etmiş oldu.


Şubat ayında 28 yaşına girecek olan Monk, 2022 yılından bu yana Sacramento forması giyiyor ve bu süre zarfında takımın en güvenilir skor ve oyun kurma opsiyonlarından biri olarak öne çıktı. Kings kariyerinde toplam 238 maça çıkan Monk, maç başına 26.1 dakika süre alarak 15.0 sayı, 4.6 asist ve 3.0 ribaund ortalamaları yakaladı. Bu süreçte %44.3 saha içi, %35.0 üç sayı ve %85.9 serbest atış isabet oranlarıyla oynadı ve 2024 Altıncı Adam Ödülü oylamasını ikinci sırada tamamladı.

Ancak Kings'in bu sezona 7 galibiyet – 22 mağlubiyet gibi oldukça kötü bir başlangıç yapmasının ardından, başantrenör Doug Christie, kalabalık guard rotasyonunda bazı değişikliklere gitti. Bu değişiklikler sonucunda Monk, iki maçta DNP-CD (koç kararıyla oynamadı) aldı ve takımın son üç maçında toplamda yalnızca 5 dakika süre bulabildi.

Son dönemde Sacramento'da Russell Westbrook, Dennis Schröder, Keon Ellis ve Nique Clifford düzenli olarak süre alırken, DeMar DeRozan da Maxime Raynaud ve Precious Achiuwa'nın pota altında yer aldığı daha uzun bir ilk beş düzeninde, iki numara pozisyonunda görev yapıyor.

Bu sezon yaklaşık 18.8 milyon dolar kazanan Monk'un sözleşmesinde bu sezonun ardından iki yıl daha bulunuyor. Tecrübeli guard, 2026/27 sezonu için 20.2 milyon dolar garantili maaş alacak ve 2027/28 sezonu için 21.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip.

Haynes, Kings'in Monk için bir takas halinde tam olarak ne talep edeceğini netleştirmese de, kulübün daha genç ve daha atletik bir kadro yapılanmasına gitmek istediğini belirtti. Sacramento'da ayrıca DeMar DeRozan ve Zach LaVine de önemli takas adayları arasında görülüyor. Ancak LaVine'in maksimum kontratının, olası bir takası oldukça zorlaştırdığı ifade ediliyor.

