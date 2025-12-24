24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
2-040'
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
1-043'
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Bodrum FK'den Amedspor maçı sonrası açıklama

Bodrum Futbol Kulübü, Amed Sportif karşılaşması öncesi ve sonrasında stadyum dışında yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, maçın fair-play ruhu içinde tamamlandığını vurgulayarak kulüp ve taraftarların mesnetsiz şekilde hedef alınmasına tepki gösterdi.

calendar 24 Aralık 2025 17:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, iç sahada oynanan Amed Sportif maçında saha dışında çıkan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Yapılan resmi açıklamada, "Bodrum, geçmişten bugüne medeniyetin, hoşgörünün ve spor kültürünün simgesi olmuş bir ilçedir. Ülkemizin dört bir yanından gelen misafir takım ve taraftarlar, Bodrum'da her zaman saygı, nezaket ve dostluk çerçevesinde ağırlanmış, bugüne kadar ilçemize gelen tüm taraftarlar misafirperverlik anlayışıyla karşılanmıştır. Bu durum, Bodrumspor taraftarlarının spor ahlakına ve fair-play anlayışına verdiği önemin açık bir göstergesidir" denildi.
 
Maç içinde hiçbir olayın yaşanmadığını ifade eden Bodrum FK açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: "Söz konusu karşılaşma, ilk dakikasından son düdüğe kadar sahada ve tribünlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, fair-play ruhu içerisinde oynanmış ve tamamlanmıştır. Karşılaşma öncesinde ve sonrasında stadyum dışında yaşanan münferit olayları tasvip etmemiz söz konusu değildir. Bununla birlikte, kulübümüzün ve Bodrumspor taraftarlarının haksız ve mesnetsiz şekilde hedef haline getirilmesini kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kulübümüz ve taraftarlarımız, ilçemize gelen takımları ve misafir taraftarları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde ağırlamaya, fair-play, saygı ve sporun birleştirici ruhu çerçevesinde uğurlamaya kararlılıkla devam edecektir."
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
