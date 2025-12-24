24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
13:00
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Inter'in Fenerbahçe'den Frattesi talebi!

Fenerbahçe, Inter'den ayrılması beklenen Davide Frattesi ile ilglileniyor. Inter'in yıldız orta saha için talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı.

calendar 24 Aralık 2025 09:16
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Inter'in Fenerbahçe'den Frattesi talebi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Orta saha transferi için görüşmelerini sürdürdüğü PSV'nin Hollandalı yıldızı Joey Veerman ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, bu bölge için rotasını teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk tercihi olan Interli Davide Frattesi'ye çevirdi.

Kanarya'nın İtalyan ekibinin satış listesine koyduğu 26 yaşındaki oyuncu için bilgi aldığı öğrenildi.

INTER'İN BONSERVİS TALEBİ


Takvim'de yer alan habere göre, Inter'in, 26 yaşındaki İtalyan orta saha için 30-35 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği, iki takım arasındaki pazarlıkların sürdüğü de gelen bilgiler arasında.

Bu sezon İtalyan devi ile 14 maçta forma giyip 2 asiste imza atan tecrübeli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

İtalya ile 33 maça çıkan ve bu süreçte ülkesi adına 8 gol kaydeden Frattesi'ye güncel verilere göre 28 milyon euro değer biçiliyor. Inter kariyerinde toplam 103 maça çıkan Frattesi 15 gol, 11 asistle 26 gole katkı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.