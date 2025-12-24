Antalyaspor'da Volkan Demirel ile anlaşma yakın!

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının üzerinden bir hafta geçerken, Antalyaspor'da teknik adam arayışları hız kazandı.Devre arasına gelinmesi sebebiyle aceleci karar almak istemeyen kırmızı-beyazlılar, pek çok isim üzerine çalışma yaparken, ilk olarak kapısını çaldığı Burak Yılmaz'dan olumsuz yanıt gelmesinin ardından diğer adaylara yöneldi. Uzun bir liste üzerinde çalışma yapan Antalyaspor, mutlu sona artık çok yakın.Geçtiğimiz hafta Volkan Demirel ile masaya oturan Başkan Rıza Perçin, genç teknik adamla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Maddi konuda herhangi bir pürüz çıkmazken, 44 yaşındaki teknik adam, kulübe tek şart sunarken, bunun da transfer engelinin kaldırılması olduğu öğrenildi.Volkan Demirel'in transfer engelinin kaldırılması ya da bu yönde somut adım atılması halinde göreve başlayabileceğini söylemesinin ardından harekete geçen Başkan Rıza Perçin, sorunlu dosyaların çözümü için düğmeye bastı. Hali hazırda FIFA'da borç sebebiyle 5 dosyası bulunan Akdeniz temsilcisinin bunları kapatabilmesi için 2.5 milyon Euro gerekirken, 1.5 milyon Euro ödeme ve vade seçeneğiyle engelin kaldırılması planlanıyor.Bu hafta içerisinde dosyalarla ilgili olarak somut adım atılması ve sonrasında Volkan Demirel ile resmi sözleşmeye imza atılması için çalışma yapılırken, olumsuz bir durumda ya da sürecin uzaması halinde ise Antalyaspor'un alternatif isimleri de büyük ölçüde netleşti. Pek çok isim gündeme gelirken Antalyaspor alternatif olarak Sami Uğurlu, Murat Şahin, Özhan Pulat ve Bülent Korkmaz'ı öne çıkardı.Son olarak Alanyaspor'da görev alan ve Erol Bulut ile anlaşılmadan önce de Antalyaspor ile imzaya çok yaklaşan Sami Uğurlu, alternatif isimler arasında öne çıkıyor. 2023-2024 sezonunda Antalyaspor'da Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin de camiaya uzak bir isim değil ve adı da listede yer alıyor.Geçmiş yıllarda kırmızı-beyazlıların teknik patronluğunu yapan Bülent Korkmaz da camianın tanıdığı isim olarak şans bulurken, Özhan Pulat da Başkan Rıza Perçin'in temas kurduğu isimlerden birisi olarak yer aldı. Bu isimlerin transfer engelinin açılmaması halinde de göreve başlayabileceği gelen haberler arasında yerini aldı. [Antalya Lider]