24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
1-1DA
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Antalyaspor'da Volkan Demirel ile anlaşma yakın!

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarına başlayan Antalyaspor, mutlu sona çok yaklaştı. Kırmızı-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Volkan Demirel, imza için tek şart koyarak transfer talebini iletti.

24 Aralık 2025 12:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Antalyaspor'da Volkan Demirel ile anlaşma yakın!
Erol Bulut ile yolların ayrılmasının üzerinden bir hafta geçerken, Antalyaspor'da teknik adam arayışları hız kazandı.

Devre arasına gelinmesi sebebiyle aceleci karar almak istemeyen kırmızı-beyazlılar, pek çok isim üzerine çalışma yaparken, ilk olarak kapısını çaldığı Burak Yılmaz'dan olumsuz yanıt gelmesinin ardından diğer adaylara yöneldi. Uzun bir liste üzerinde çalışma yapan Antalyaspor, mutlu sona artık çok yakın.

TEK ŞARTI VAR


Geçtiğimiz hafta Volkan Demirel ile masaya oturan Başkan Rıza Perçin, genç teknik adamla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Maddi konuda herhangi bir pürüz çıkmazken, 44 yaşındaki teknik adam, kulübe tek şart sunarken, bunun da transfer engelinin kaldırılması olduğu öğrenildi.

1.5 MİLYON EURO PLANI

Volkan Demirel'in transfer engelinin kaldırılması ya da bu yönde somut adım atılması halinde göreve başlayabileceğini söylemesinin ardından harekete geçen Başkan Rıza Perçin, sorunlu dosyaların çözümü için düğmeye bastı. Hali hazırda FIFA'da borç sebebiyle 5 dosyası bulunan Akdeniz temsilcisinin bunları kapatabilmesi için 2.5 milyon Euro gerekirken, 1.5 milyon Euro ödeme ve vade seçeneğiyle engelin kaldırılması planlanıyor.

BU HAFTA ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR

Bu hafta içerisinde dosyalarla ilgili olarak somut adım atılması ve sonrasında Volkan Demirel ile resmi sözleşmeye imza atılması için çalışma yapılırken, olumsuz bir durumda ya da sürecin uzaması halinde ise Antalyaspor'un alternatif isimleri de büyük ölçüde netleşti. Pek çok isim gündeme gelirken Antalyaspor alternatif olarak Sami Uğurlu, Murat Şahin, Özhan Pulat ve Bülent Korkmaz'ı öne çıkardı.

SAMİ UĞURLU ÖNE ÇIKIYOR

Son olarak Alanyaspor'da görev alan ve Erol Bulut ile anlaşılmadan önce de Antalyaspor ile imzaya çok yaklaşan Sami Uğurlu, alternatif isimler arasında öne çıkıyor. 2023-2024 sezonunda Antalyaspor'da Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin de camiaya uzak bir isim değil ve adı da listede yer alıyor.

Geçmiş yıllarda kırmızı-beyazlıların teknik patronluğunu yapan Bülent Korkmaz da camianın tanıdığı isim olarak şans bulurken, Özhan Pulat da Başkan Rıza Perçin'in temas kurduğu isimlerden birisi olarak yer aldı. Bu isimlerin transfer engelinin açılmaması halinde de göreve başlayabileceği gelen haberler arasında yerini aldı. [Antalya Lider]

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
