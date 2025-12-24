24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
13:00
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Manisa Basket'te Kostic'in yerine Kavut geliyor

Oliver Kostic ile yollarını ayırma kararı alan Manisa Basket, Serhan Kavut ile anlaşma sağladı.

calendar 24 Aralık 2025 12:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa Basket'te Kostic'in yerine Kavut geliyor
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybederek alt sıralardan kurtulamayan Manisa Basket, Sırp çalıştırıcısı Oliver Kostic ile yollarını ayırma kararı aldı.

Ligde 12 haftada 3 galibiyet alabilen Manisa ekibi, 52 yaşındaki Kostic'le vedalaşırken, başantrenörlük görevi için U20 Milli Takımı'nı da çalıştıran Serhan Kavut ile anlaşma sağladı.

Kariyerinde birçok kulüpte forma giyen 44 yaşındaki Kavut, basketbolu bıraktıktan sonra Bursaspor'da antrenörlüğe başlamıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
