Türkiye yüzmede 'yarışmacı' kimliğiyle sahnede

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yüzmede Türkiye'nin Avrupa ve dünya platformunda kalıcı bir güç haline geldiğini belirterek, madalya için yarıştıklarını söyledi.Erkan Yalçın, federasyonun 2025 yılı boyunca elde ettiği uluslararası başarıları, altyapı projelerini ve gelecekteki hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.Türkiye'nin uluslararası yarışlardaki algısının değiştiğini vurgulayan Yalçın, Türkiye'nin artık organizasyonlara madalya hedefiyle giden bir ülke olduğunu belirterek," dedi."İnşallah buralarda en önde bayrağı göğüsleyen olmak istiyoruz ve çocuklarımız bu yönde de ciddi çalışmalar yapıyor." diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye'de yüzmenin yaygınlaştığının altını çizen Yalçın,değerlendirmesinde bulundu.Olimpiyat sonrası dönemin yüzme branşında verimli geçtiğini belirten Yalçın, gençler ve büyükler kategorilerinde katıldıkları organizasyonlardan önemli sonuçlarla döndüklerini dile getirdi.Türk yüzmesinin uluslararası başarı grafiğini aktaran Yalçın,diye konuştu.Başarıya ve aile olmaya odaklandıklarını vurgulayan Yalçın, sporcuların ailelerinin desteğine dikkati çekerek şunları kaydetti: