Galatasaray'da istikrar abidesi: Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, ilk yarıda takımının en istikrarlı futbolcusu oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı oldu.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona erdi. Devre arasına lider giren sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, 26 farklı futbolcuya şans verdi.

Ligin ilk yarısındaki 17 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1503 dakika forma giydi.


Abdülkerim'i 17 maçta da süre alan Leroy Sane izledi. İlk 11'de 16 kez sahaya çıkan Sane, 1400 dakika ter döktü. Süre bulduğu 16 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de oynayan Lucas Torreira ise 1281 dakikayla takımın en fazla süre alan üçüncü oyuncusu oldu.

- Yeni transferler arasında en istikrarlısı Sane

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı futbolcular arasında en fazla süreyi Alman yıldız Leroy Sane buldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı. Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile Ismail Jakobs'un bonservisini aldı. "Cimbom" Osimhen için 75, Singo için 31, Uğurcan için 27,5, Jakobs için 8 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Yeni transferler arasında 17 maçın tamamında forma giyen Sane, 1400 dakika ile en fazla süreyi alan futbolcu oldu. Alman yıldızı 10 karşılaşmada 900 dakika forma giyen Uğurcan izledi.

Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Singo ise sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir performans sergileyemedi. 24 yaşındaki futbolcu, ligde sadece 7 maçta 313 dakika süre alarak 26 futbolcu arasında 18. oldu.

- En tecrübelisi İlkay, en genci Arda

Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten futbolcular arasında en tecrübelisi İlkay Gündoğan oldu.

Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona'da gösterdiği performansla dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasına giren İlkay, bu sezon Galatasaray'a transfer oldu. 35 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, takımın en tecrübeli oyuncusu olarak dikkati çekti. İlkay, 10 müsabakada 696 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da ilk yarıda forma giyen oyuncular arasında en genci ise 18 yaşındaki Arda Ünyay oldu. Geçen sezon ara transferde MKE Ankaragücü'nden alınan Arda, 7 maçta 128 dakika süre buldu.

Sarı-kırmızılı takımda ilk yarıda süre alan 26 oyuncunun yaş ortalaması, 26,8 oldu.

- 12 yabancı futbolcu oynadı

Galatasaray'da ilk 17 lig müsabakasında 12 yabancı futbolcu süre aldı.

Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı yabancı statüsünde Leroy Sane (Almanya), Lucas Torreira (Uruguay), Roland Sallai (Macaristan), Davinson Sanchez (Kolombiya), Gabriel Sara (Brezilya), Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon), Mauro Icardi (Arjantin), Ismail Jakobs (Senegal), Wilfried Singo (Fildişi Sahili), Nicolo Zaniolo (İtalya) ve Yusuf Demir (Avusturya) terletti.

Transfer dönemi devam ederken süre alan Zaniolo, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Galatasaray, 14 olan yabancı kontenjanının sadece 11'ini doldurdu.

Almanya Milli Takımı'nda top koşturan İlkay Gündoğan ise kurallar gereği Türk statüsünde forma giydi.

- Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı performansı

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla süre alan futbolcular şöyle:


Futbolcu Yaş Uyruk Maç İlk 11 Süre
Abdülkerim Bardakcı 31 Türkiye 17 17 1503
Leroy Sane 29 Almanya 17 16 1400
Lucas Torreira 29 Uruguay 16 16 1281
Roland Sallai 28 Macaristan 15 13 1268
Barış Alper Yılmaz 25 Türkiye 15 14 1180
Davinson Sanchez 29 Kolombiya 15 14 1120
Gabriel Sara 26 Brezilya 17 12 1058
Uğurcan Çakır 29 Türkiye 10 10 900
Yunus Akgün 25 Türkiye 14 11 887
Victor Osimhen 26 Nijerya 12 9 851
Mario Lemina 32 Gabon 13 10 779
Eren Elmalı 25 Türkiye 11 8 734
Mauro Icardi 32 Arjantin 16 6 710
İlkay Gündoğan 35 Türkiye 10 8 696
Günay Güvenç 34 Türkiye 7 7 630
Ismail Jakobs 26 Senegal 13 6 540
Kazımcan Karataş 22 Türkiye 5 4 372
Wilfried Singo 24 Fildişi Sahili 7 5 313
Kaan Ayhan 31 Türkiye 10 1 218
Arda Ünyay 18 Türkiye 7 - 128
Berkan Kutlu 27 Türkiye 7 - 59
Ahmed Kutucu 25 Türkiye 6 - 51
Nicolo Zaniolo 26 İtalya 4 - 50
Yusuf Demir 22 Avusturya 1 - 28
Metehan Baltacı 23 Türkiye 2 - 24
Gökdeniz Gürpüz 19 Türkiye 1 - 1




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
