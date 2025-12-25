Fenerbahçe'den Skriniar yanıtı: 'Tek oyuncu'

Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar'a İtalya'dan dev bir talip çıktı.
Sarı-lacivertlilerde savunmanın bel kemiği Skriniar'a İtalya'dan Milan resmen talip oldu.
TRANSFER YANITI
Fenerbahçe Yönetimi, Milan'a, "Satılmayacak tek futbolcumuz." yanıtını verdi.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Skriniar, 2 kez ağları havalandırdı.
