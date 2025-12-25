Vaclav Cerny, Rangers'ı pişman etti!

Beşiktaş'ın sezon başında 6 milyon euro bedelle Wolfsburg'dan transfer ettiği Çek futbolcu Vaclav Cerny, Trabzospor'a attığı 2 golden sonra 2-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde de dublesiyle galibiyeti getiren isim oldu.



14 maçta 5 gol ve 6 asiste ulaşan Çekyalı başarılı oyuncu hem ülkesinde hem İskoçya'da yankı uyandırdı. İskoç ekibi Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansı Beşiktaş'ta da sergileyen 28 yaşındaki Vaclav Cerny, eski takımını adeta binpişman etti.





"RANGERS'A HATIRLATMA YAPTI"





Thescottishsun'da çarpıcı ifadeler yer aldı:

Çek basınından Denikcz iseifadelerini kullandı.