24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-1
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-0
24 Aralık
Kamerun-Gabon
1-0

Vaclav Cerny, Rangers'ı pişman etti!

Beşiktaş'ta derbilere damga vuran Vaclav Cerny, Fenerbahçe karşısındaki dublesiyle hem Çekya hem İskoçya basınında manşetlere çıktı.

calendar 25 Aralık 2025 08:42
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Vaclav Cerny, Rangers'ı pişman etti!
Beşiktaş'ın sezon başında 6 milyon euro bedelle Wolfsburg'dan transfer ettiği Çek futbolcu Vaclav Cerny, Trabzospor'a attığı 2 golden sonra 2-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde de dublesiyle galibiyeti getiren isim oldu.

14 maçta 5 gol ve 6 asiste ulaşan Çekyalı başarılı oyuncu hem ülkesinde hem İskoçya'da yankı uyandırdı. İskoç ekibi Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansı Beşiktaş'ta da sergileyen 28 yaşındaki Vaclav Cerny, eski takımını adeta binpişman etti.

"RANGERS'A HATIRLATMA YAPTI"

Thescottishsun'da çarpıcı ifadeler yer aldı:



"Eski kiralık Rangers oyuncusu, 9 ay sonra Rangers'a önemli bir hatırlatma yaptı. Bu kez Beşiktaş adına Fenerbahçe stadında dejavu yaşattı. Tüm müsabakalarda 18 gol atmıştı. Rangers taraftarı, onun kiralık olmasından dolayı büyük hayal kırıklığı içinde. Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmesi var ve şimdi en güzel zamanlarını tadıyor."

"KAHRAMAN OLDU"

Çek basınından Denikcz ise "Milli takım oyuncusu Vaclav Cerny, 9 gün içinde 2 derbide parladı. Soğukkanlı görüntüsüyle kahraman oldu" ifadelerini kullandı.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
