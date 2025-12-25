Fenerbahçe'de 10 milyon euro'ya veda: Szymanski

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 10 milyon euro bekliyor.
DERBİDE DE ETKİLİ OLAMADI
Sarı-lacivertlilerde taraftarların tepki gösterdiği Polonyalı futbolcu, kupada Beşiktaş ile oynanan derbide de etkili olamadı.
Szymanski, Fenerbahçe kariyerine Beşiktaş karşısındaki kötü performansıyla nokta koymaya hazırlanıyor.
10 MİLYON EURO
Fenerbahçe, 10 milyon euro bandında teklif gelirse Polonyalı yıldızın satışına sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
