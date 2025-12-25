24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-1
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-0
24 Aralık
Kamerun-Gabon
1-0

Fenerbahçe'de 10 milyon euro'ya veda: Szymanski

Fenerbahçe, 10 milyon euro bandında teklif gelirse Sebastian Szymanski'nin satışına sıcak bakıyor.

calendar 25 Aralık 2025 08:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 10 milyon euro bekliyor.

DERBİDE DE ETKİLİ OLAMADI

Sarı-lacivertlilerde taraftarların tepki gösterdiği Polonyalı futbolcu, kupada Beşiktaş ile oynanan derbide de etkili olamadı.

Szymanski, Fenerbahçe kariyerine Beşiktaş karşısındaki kötü performansıyla nokta koymaya hazırlanıyor.

10 MİLYON EURO

Fenerbahçe, 10 milyon euro bandında teklif gelirse Polonyalı yıldızın satışına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
