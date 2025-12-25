Beşiktaş, sezon başı kiraladığı David Jurasek'i Benfica'ya geri göndermek istiyor. Yönetim, oyuncuya devam etmek istemediklerini bildirdi.
Arjantin basını ise Boca Juniors oyuncusu Lautaro Blanco'nun, Beşiktaş'a transferinin ciddiyete bindiğini yazdı: "Boca sol bekteki oyuncusunu kaybedebilir. Türk futboluna katılma ihtimali var. Teknik Direktör Ubeda ise bu durumdan memnun değil. Bona yeni bir sol bek aramak zorunda kalacak. Blanco ise Avrupa'ya açılmak istiyor. Anlaşmanın 10 milyon euroya tamamlanacağına yönelik haberler de var."
Bu sezon Boca Juniors ile 34 maça çıkan Blanco, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ta Jurasek yerine Blanco!
Beşiktaş, David Jurasek'le yolları ayırmaya hazırlanırken sol bek için Boca Juniors forması giyen Lautaro Blanco'yu gündemine aldı.
Beşiktaş, sezon başı kiraladığı David Jurasek'i Benfica'ya geri göndermek istiyor. Yönetim, oyuncuya devam etmek istemediklerini bildirdi.
