24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-1
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-0
24 Aralık
Kamerun-Gabon
1-0

Beşiktaş'ta Jurasek yerine Blanco!

Beşiktaş, David Jurasek'le yolları ayırmaya hazırlanırken sol bek için Boca Juniors forması giyen Lautaro Blanco'yu gündemine aldı.

calendar 25 Aralık 2025 08:51
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Jurasek yerine Blanco!
Beşiktaş, sezon başı kiraladığı David Jurasek'i Benfica'ya geri göndermek istiyor. Yönetim, oyuncuya devam etmek istemediklerini bildirdi.

Arjantin basını ise Boca Juniors oyuncusu Lautaro Blanco'nun, Beşiktaş'a transferinin ciddiyete bindiğini yazdı: "Boca sol bekteki oyuncusunu kaybedebilir. Türk futboluna katılma ihtimali var. Teknik Direktör Ubeda ise bu durumdan memnun değil. Bona yeni bir sol bek aramak zorunda kalacak. Blanco ise Avrupa'ya açılmak istiyor. Anlaşmanın 10 milyon euroya tamamlanacağına yönelik haberler de var."

PERFORMANSI

Bu sezon Boca Juniors ile 34 maça çıkan Blanco, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
