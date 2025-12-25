Beşiktaş'ta Jurasek yerine Blanco!

Beşiktaş, sezon başı kiraladığı David Jurasek'i Benfica'ya geri göndermek istiyor. Yönetim, oyuncuya devam etmek istemediklerini bildirdi.



Arjantin basını ise Boca Juniors oyuncusu Lautaro Blanco'nun, Beşiktaş'a transferinin ciddiyete bindiğini yazdı: "Boca sol bekteki oyuncusunu kaybedebilir. Türk futboluna katılma ihtimali var. Teknik Direktör Ubeda ise bu durumdan memnun değil. Bona yeni bir sol bek aramak zorunda kalacak. Blanco ise Avrupa'ya açılmak istiyor. Anlaşmanın 10 milyon euroya tamamlanacağına yönelik haberler de var."



PERFORMANSI



Bu sezon Boca Juniors ile 34 maça çıkan Blanco, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.







