Fenerbahçe'de yeni transfer planı!

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a kaybeden ve yılı mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe'de bu maç transfer planlarını da etkiledi.
Jayden Oosterwolde, derbide yetersiz kalınca stoper takviyesi gündeme alındı. Tandemin soluna transfer gündeme geldi.
Archie Brown'un sakatlığı, stoper transferi ihtimalini de arttırdı. Bu gerçekleşirse Tedesco, Oosterwolde'yi sol bekte değerlendirecek.
