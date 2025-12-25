24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-1
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-0
24 Aralık
Kamerun-Gabon
1-0

Galatasaray'dan gençlik hamlesi: Can Armando Güner

Transfer döneminde genç oyunculara yönelen Galatasaray, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen 17 yaşındaki Borussia Mönchengladbach U19 futbolcusu Can Armando Güner'i kadrosuna katmak istiyor.

25 Aralık 2025 09:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray, genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam ediyor. 
 
Sarı-kırmızılıların, kadrosuna katmaya en yakın olduğu futbolcunun Can Armando Güner olduğu öğrenildi.
 
17 yaşındaki Arjantin doğumlu hücum oyuncusu, Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach U19 takımında forma giyiyor.
 
Asıl mevkisi sağ kanat olan genç yetenek, hücum hattının farklı bölgelerinde görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.
 
Galatasaray yönetiminin, Can Armando Güner'i geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak gördüğü ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği belirtiliyor.
 
Teknik ekibin de olumlu rapor verdiği genç oyuncunun, gelişim sürecinin yakından takip edildiği ifade ediliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
