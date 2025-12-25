Galatasaray'dan gençlik hamlesi: Can Armando Güner

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray , genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların, kadrosuna katmaya en yakın olduğu futbolcunun Can Armando Güner olduğu öğrenildi.

17 yaşındaki Arjantin doğumlu hücum oyuncusu, Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach U19 takımında forma giyiyor.

Asıl mevkisi sağ kanat olan genç yetenek, hücum hattının farklı bölgelerinde görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray yönetiminin, Can Armando Güner'i geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak gördüğü ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği belirtiliyor.

Teknik ekibin de olumlu rapor verdiği genç oyuncunun, gelişim sürecinin yakından takip edildiği ifade ediliyor.