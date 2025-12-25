24 Aralık
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gençlik rüzgarı!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbide eksikler gençleri sahneye çıkardı, Kadıköy'de gelecek adına umut veren performanslar öne çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide kazanan 2-1'lik skorla siyah-beyazlılar olurken, karşılaşmanın ardından skordan çok genç futbolcular konuşuldu. Kadıköy'de oynanan mücadelede iki takım da önemli eksiklerle sahaya çıktı, bu durum genç isimlerin vitrine çıkmasına zemin hazırladı.

Fenerbahçe, tam 13 eksikle mücadele ederken; Beşiktaş da 5 oyuncusundan yoksun olarak derbiye çıktı. As oyuncuların yokluğunda iki ezeli rakip, altyapıdan yetişen genç futbolcularına şans verdi.

SERGEN YALÇIN'DAN CESUR HAMLE: DEVRİM ŞAHİN İLK 11'DE



Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 18 yaşındaki Devrim Şahin'i derbiye ilk 11'de başlattı. Genç futbolcu, ligde daha önce sınırlı süreler almasına rağmen Kadıköy gibi zorlu bir deplasmanda sahaya sürüldü.

2007 İstanbul doğumlu olan Devrim Şahin, 2017 yılında Beşiktaş altyapısına katıldı. Asıl mevkisi sol kanat olan genç oyuncu, sağ kanatta da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon U19 Gelişim Ligi'nde 32 maçta 10 gol atan Devrim, bu sezon ligde Kayserispor ve Konyaspor maçlarında ilk 11'de forma giymişti. Eksiklerin artmasıyla birlikte kupadaki Fenerbahçe derbisinde de ilk 11'de sahaya çıktı.

FENERBAHÇE'DE ÜÇ GENÇ İLK DERBİ HEYECANINI YAŞADI

Sarı-lacivertlilerde ise Haydar Karataş, Alaettin Ekici ve Kamil Efe Üregen derbide forma giyerek kariyerlerindeki ilk Fenerbahçe–Beşiktaş maçına çıktı. 

Haydar Karataş, 2007 Manisa doğumlu. Altınordu altyapısından 2022 yılında Fenerbahçe'ye transfer edilen genç futbolcu, sol kanatta görev yapıyor. Oyun stili, çalım yeteneği ve driplingleriyle Kerem Aktürkoğlu'na benzetilen Haydar, ligde Eyüpspor maçında kısa süre aldıktan sonra derbide de şans buldu.

Alaettin Ekici ise 2009 Sapanca doğumlu. 2019 yılında Sapanca Akademi'den Fenerbahçe altyapısına kazandırılan genç golcü, bu sezon U17 Ligi'nde 13 maçta 17 gol atarak dikkat çekti. Hakkında "geleceğin santrforu" yorumları yapılan Alaettin, derbide son dakikalarda forma giydi.

GÖZLER SIRADAKİ GENÇLERDE 

Fenerbahçe'de derbi kadrosunda yer alan Mustafa Serhan Kök ve Kamil Efe Üregen de gelecek adına umut veren isimler arasında gösteriliyor. Beşiktaş'ta ise genç forvet Ahmet Sami Bircan ile kaleci Kuzey Sapaz için beklenti büyük.



