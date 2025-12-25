24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-1
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-0
24 Aralık
Kamerun-Gabon
1-0

Galatasaray'dan Osimhen, Lemina ve Jakobs için Afrika önlemi

Afrika Uluslar Kupası sürecinde Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs'la sürekli iletişim halinde olan Galatasaray teknik ekibi, özellikle Osimhen'in sakatlık yaşamaması için özel bir takip programı uygulamaya aldı.

25 Aralık 2025 09:51
Haber: Sözcü
Galatasaray teknik ekibi, Osimhen, Lemina ve Jakobs'la sık sık telefonla görüşüyor.
 
Sarı-kırmızılılar, özellikle Osimhen'in milli takımda yaşadığı sakatlık sıkıntısını bir daha yaşamaması için temkinli...
 
Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan başlarken Galatasaray'da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. 
 
Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon) ve Ismail Jakobs (Senegal) milli takımlarının kamp ve maç programları boyunca teknik heyetin yakın takibinde olacak. 
 
Kulüp yönetimi ve teknik ekip, Osimhen'in yaşadığı sakatlıkların ardından bu kez işi şansa bırakmak istemiyor.
 
Bu doğrultuda Galatasaray teknik heyeti, üç futbolcunun da ülkelerinde geçireceği süreç için özel bir takip programı hazırladı. 
 
Oyuncuların kondisyon durumları, yükleme seviyeleri ve olası darbe ya da sakatlık riskleri anbean takip edilecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
