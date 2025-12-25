Galatasaray'dan Osimhen, Lemina ve Jakobs için Afrika önlemi

Galatasaray teknik ekibi, Osimhen, Lemina ve Jakobs'la sık sık telefonla görüşüyor.

Sarı-kırmızılılar, özellikle Osimhen'in milli takımda yaşadığı sakatlık sıkıntısını bir daha yaşamaması için temkinli...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan başlarken Galatasaray'da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon) ve Ismail Jakobs (Senegal) milli takımlarının kamp ve maç programları boyunca teknik heyetin yakın takibinde olacak.

Kulüp yönetimi ve teknik ekip, Osimhen'in yaşadığı sakatlıkların ardından bu kez işi şansa bırakmak istemiyor.

Bu doğrultuda Galatasaray teknik heyeti, üç futbolcunun da ülkelerinde geçireceği süreç için özel bir takip programı hazırladı.

Oyuncuların kondisyon durumları, yükleme seviyeleri ve olası darbe ya da sakatlık riskleri anbean takip edilecek.