24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
13:00
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Trabzonspor'dan golcü hamlesi: Wessam Abou Ali

Trabzonspor, MLS takımı Columbus'un Filistinli santrforu Wessam Abou Ali'yi kadrosuna katmak istiyor.

calendar 24 Aralık 2025 10:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan golcü hamlesi: Wessam Abou Ali
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezonun ikinci yarısında zirveye oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİNDEKİ İSİM

Paul Onuachu'nun alternatifi olan Danylo Sikan'dan beklediği verimi alamayan Karadeniz temsilcisi, forvet transferi için de hamle yapmış durumda. Gündemdeki ismi ise Daily Record Sport duyurdu.


İngiliz gazetesi, bordo mavili yönetimin, MLS takımı Columbus'ta forma giyen Wessam Abou Ali'yi kiralamak istediğini yazdı. 26 yaşındaki Filistinli santrforun da Trabzonspor'a gitmeye sıcak baktığı ve temasların sürdüğü vurgulandı.

60 MAÇTA 38 GOL ATTI

1.87 boyundaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Market değeri 6 milyon euro olarak gözüken Ali'nin Danimarka pasaportu da var. 2025'te MLS'te 5 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Abou Ali hem kulüp hem milli takım seviyesinde gol kaydedebilen bir santrfor. Özellikle Mısır'da Al Ahly'de 60 maça çıkıp 38 gol + 10 asist ürettikten sonra 2025'in 7. ayında 6.4 milyon euro'ya Columbus'a transfer oldu. Fiziksel yapısı ile ceza sahasında etkin olduğu bilinen Filistinli futbolcu, Onuachu'yu yedekleyebilecek kapasitede.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.