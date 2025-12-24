24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
13:00
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Beşiktaş için Samsunspor'dan transfer iddiası!

Beşiktaş'ın Samsunspor stoperi Rick van Drongelen ile ilgilendiği öne sürüldü.

calendar 24 Aralık 2025 10:04
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş için Samsunspor'dan transfer iddiası!
Rick van Drongelen, Samsunspor'da göstediği performansla büyüklerin ilgisini çekiyor.

BEŞİKTAŞ HAMLE YAPACAK

Karadeniz ekibinin kilit stoperi için Beşiktaş'ın resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.


Siyah-beyazlılar, savunma hattındaki eksikleri gidermek adına rotayı Karadeniz'e kırdı. Teknik heyetin onayıyla harekete geçen Beşiktaş yönetiminin, Rick van Drongelen için Ocak ayında Samsunspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.

Sol ayaklı olması ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Drongelen'in, Beşiktaş'ın stoper rotasyonu için bir numaralı aday olduğu belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 25 maçta forma giyen 27 yaşındaki Hollandalı, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
