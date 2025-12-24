Beşiktaş için Samsunspor'dan transfer iddiası!

Rick van Drongelen, Samsunspor'da göstediği performansla büyüklerin ilgisini çekiyor.
BEŞİKTAŞ HAMLE YAPACAK
Karadeniz ekibinin kilit stoperi için Beşiktaş'ın resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Siyah-beyazlılar, savunma hattındaki eksikleri gidermek adına rotayı Karadeniz'e kırdı. Teknik heyetin onayıyla harekete geçen Beşiktaş yönetiminin, Rick van Drongelen için Ocak ayında Samsunspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.
Sol ayaklı olması ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Drongelen'in, Beşiktaş'ın stoper rotasyonu için bir numaralı aday olduğu belirtiliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 25 maçta forma giyen 27 yaşındaki Hollandalı, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
