Alperen'in double-double'ı yetmedi, Kawhi 41 sayıyla taşıdı!

Kawhi Leonard, 41 sayıyla oynayarak son iki yılın en yüksek skor üretimini gerçekleştirirken, James Harden'ın 29 sayılık katkısıyla Los Angeles Clippers, Houston Rockets'ı 128-108 mağlup etti.

Leonard karşılaşmada saha içinden 23'te 16 isabet bulurken, üç sayı çizgisinin gerisinden 5'te 4 ile oynadı. Bu galibiyetle Clippers, bu sezon yalnızca ikinci kez üst üste iki maç kazanmayı başardı. Los Angeles ekibi, cumartesi günü Los Angeles Lakers karşısında aldığı 103-88'lik galibiyetle beş maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmıştı. Clippers, sezon içinde daha önce yalnızca 24-26 Ekim tarihleri arasında Phoenix Suns ve Portland Trail Blazers karşısında arka arkaya galibiyetler elde edebilmişti.

Harden ise sahadan 14'te 7, üç sayı çizgisinin gerisinden 8'de 3 isabetle oynadı. Harden'ın skor katkısında serbest atış çizgisindeki yüksek yüzdesi de önemli rol oynadı; yıldız oyuncu, çizgiden 13'te 12 isabet kaydetti.


Los Angeles cephesinde John Collins ve Kobe Sanders 13'er sayı üretirken, Kris Dunn da 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Clippers, takım olarak üç sayı çizgisinin gerisinden %54 isabet oranı yakalayarak 37 denemede 20 üçlük kaydetti.

Rockets'ta Kevin Durant, 15'te 8 saha içi isabetiyle 22 sayı üretti. Alperen Şengün ise karşılaşmayı 19 sayı ve 11 ribaundla tamamlayarak double-double yaptı. Rockets, üç sayı çizgisinin gerisinden 30 denemede yalnızca 9 isabet bularak %30'luk bir yüzdeyle oynadı.

Amen Thompson Houston adına 19 sayı kaydederken, Jabari Smith Jr. 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Rockets, bu mağlubiyetle birlikte son beş maçının dördünü kaybetmiş oldu.

Gecenin diğer maç sonuçları ise şu şekilde:

Washington Wizards 109–126 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 114–106 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 126–123 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 118–141 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 111–94 Indiana Pacers

Toronto Raptors 112–91 Miami Heat

Denver Nuggets 130–131 Dallas Mavericks

New York Knicks 104–115 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 110–130 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 108–132 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 137–128 Utah Jazz

Orlando Magic 110–106 Portland Trail Blazers

Detroit Pistons 136–127 Sacramento Kings

