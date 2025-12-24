Kawhi Leonard, 41 sayıyla oynayarak son iki yılın en yüksek skor üretimini gerçekleştirirken,29 sayılık katkısıyla Los Angeles Clippers, Houston Rockets'ı 128-108 mağlup etti.Leonard karşılaşmada saha içinden 23'te 16 isabet bulurken, üç sayı çizgisinin gerisinden 5'te 4 ile oynadı. Bu galibiyetle Clippers, bu sezon yalnızca ikinci kez üst üste iki maç kazanmayı başardı. Los Angeles ekibi, cumartesi günü Los Angeles Lakers karşısında aldığı 103-88'lik galibiyetle beş maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmıştı. Clippers, sezon içinde daha önce yalnızca 24-26 Ekim tarihleri arasında Phoenix Suns ve Portland Trail Blazers karşısında arka arkaya galibiyetler elde edebilmişti.Harden ise sahadan 14'te 7, üç sayı çizgisinin gerisinden 8'de 3 isabetle oynadı. Harden'ın skor katkısında serbest atış çizgisindeki yüksek yüzdesi de önemli rol oynadı; yıldız oyuncu, çizgiden 13'te 12 isabet kaydetti.Los Angeles cephesindeve13'er sayı üretirken,da 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Clippers, takım olarak üç sayı çizgisinin gerisindenisabet oranı yakalayarak 37 denemede 20 üçlük kaydetti.15'te 8 saha içi isabetiyle 22 sayı üretti.ise karşılaşmayı 19 sayı ve 11 ribaundla tamamlayarak double-double yaptı. Rockets, üç sayı çizgisinin gerisinden 30 denemede yalnızca 9 isabet bularak %30'luk bir yüzdeyle oynadı.Houston adına 19 sayı kaydederken,Jr. 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Rockets, bu mağlubiyetle birlikte son beş maçının dördünü kaybetmiş oldu.Washington Wizards 109–106 Philadelphia 76ers–123 Atlanta HawksNew Orleans Pelicans 118––94 Indiana Pacers91 Miami HeatDenver Nuggets 130–1New York Knicks 104–Oklahoma City Thunder 110–Los Angeles Lakers 108––128 Utah Jazz–106 Portland Trail Blazers–127 Sacramento Kings