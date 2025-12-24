24 Aralık
Sadettin Saran'ın test sonucu!

Anadolu Ajansı ve DHA'nın haberine göre Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıktı. Sadettim Saran'ın idrar, kan ve tırnak örnekleri negatif çıktı.

Savcılık soruşturması nedeniyle ifadeye çağırılan; kan, idrar ve tırnak testi veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sonuçlarının belli olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA'nın haberine göre; Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede kokain testi pozitif çıktı. Sadettim Saran'ın idrar, kan ve tırnak örnekleri negatif çıktı.

Yine Anadolu Ajansı ve DHA'nın haberine göre Sadettin Saran ile ilgili rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

