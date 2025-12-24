23 Aralık
Göztepe savunmasına yeni duvar: Leo

Göztepe'nin savunmaya takviye için düğmeye bastığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense'de forma giyen 29 yaşındaki stoper Leo Pinheiro ile yakından ilgilendiği öne sürülürken, çok yakında resmi adımların atılması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi 4. sırada bitirerek dikkatleri üzerine çeken Göztepe için devre arası transfer döneminin hayli hareketli geçmesi bekleniyor.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek adına savunma hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisinin, Brezilya Serie A ekiplerinden Athletico Paranaense'de forma giyen 29 yaşındaki stoper Leo Pinheiro ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Deneyimli savunmacının transferi için önümüzdeki günlerde resmi girişimlerin başlaması bekleniyor. Bu sezon Athletico Paranaense formasıyla 45 resmi karşılaşmada görev alan Leo, performansıyla birçok takımın transfer listesinde üst sıralara yerleşti.


SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Sözleşmesi Aralık 2028'e kadar devam eden Pinheiro'nun, Göztepe kadrosunda forma giyen bazı futbolcularla daha önce arkadaşlıklarının bulunması nedeniyle transfere sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

Ligde üst sıralardaki konumunu korumak ve Avrupa kupalarına katılma hedefini güçlendirmek isteyen Göztepe'nin, Leo Pinheiro transferini kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı camiada, bu transferin savunma hattına ciddi katkı sağlaması umut ediliyor.

Profesyonel futbol kariyerine Fluminense kulübünde başlayan Leo Pinheiro, kariyeri boyunca Brezilya futbolunun önemli kulüplerinde görev yaptı. Londrina-PR, Bahia, Sao Paulo ve Vasco da Gama ekiplerinin formalarını da giyen tecrübeli stoper, istikrarlı performansı ve oyun bilgisiyle öne çıkıyor.

Savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra hücumda da etkili olan Leo, özellikle duran toplarda rakip savunmalar için önemli bir tehdit oluşturdu. Deneyimli stoper, attığı 1 golle takımına skor katkısı sağlamayı başardı.

SAO PAULO'DA YILDIZI PARLADI

SAO Paulo'da yıldızı parlayan Leo Pinheiro, kırmızı- siyahlı ekipte geçirdiği dönemde istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Brezilya devinde 162 resmi maçta forma giyen savunmacı, takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıkan Leo, ortaya koyduğu performansla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin beğenisini kazandı.

