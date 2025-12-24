Fenerbahçe yöneticisi Adem Köz: 'Görevimizin başındayız'

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, sosyal medyada çıkan istifa iddialarının ardından kulüp başkanı Sadettin Saran için bir paylaşım yaptı.
Adem Köz, Saran'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başkanımız Sadettin Saran'ın yaptığı açıklama açık, net ve şeffaftır. Bilime ve hukuka güvenen bu duruşun yanındayız. Ancak kimse Fenerbahçe'nin başkanının sessiz kalacağını, geri çekileceğini ya da bu kulübün sahipsiz olduğunu sanmasın. Biz buradayız. Başkanımızın yanındayız. Görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.
