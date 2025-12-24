24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
13:00
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Burak Yılmaz, 3 transfer istedi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, devre arası için acil ihtiyaç listesini yönetime sundu. Sol stoper, 6 numara ve hücum hattına takviye isteyen Yılmaz, "Draguş olmazsa benzer profilde bir oyuncu alınmalı" mesajını iletti.

Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz, 3 transfer istedi
Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, devre arası transfer çalışmaları için yönetimle yaptığı toplantıda takviyelerin netleştirildiğini bildirdi. Genç teknik adamın, kadronun güçlendirilmesi adına sol stoper, 6 numara ve hücum hattına bir oyuncu alınması yönünde resmi rapor verdiği öğrenildi.

Gazispor'dan Ali Budak'ın haberine göre; Burak Yılmaz'ın özellikle hücum bölgesine yapılacak transferde önceliğinin Draguş olduğunu, ancak oyuncunun gelmemesi durumunda aynı profilde, gol tehdidi yüksek, hareketli bir hücum oyuncusunun mutlaka transfer edilmesi gerektiğini yönetime ilettiği belirtildi.

"EKSTRA BİR TRANSFRE DAHA OLABİLİR"


Burak Yılmaz'ın raporunda, takım içindeki sakatlıklar ve performans dalgalanmaları göz önüne alındığında bir ek transfer ihtimalinin daha gündeme gelebileceği ifade edildi. Yönetimin de teknik ekibin taleplerini değerlendirmeye aldığı ve liste üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Gaziantep FK'nın, özellikle savunmanın sol hattı ve merkez orta saha bölgesinde yaşanan eksiklikleri kapatarak ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek istediği öğrenildi.

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte kırmızı-siyahlıların hareketli günler geçirmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
