Burak Yılmaz, 3 transfer istedi

"EKSTRA BİR TRANSFRE DAHA OLABİLİR"

Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, devre arası transfer çalışmaları için yönetimle yaptığı toplantıda takviyelerin netleştirildiğini bildirdi. Genç teknik adamın, kadronun güçlendirilmesi adına sol stoper, 6 numara ve hücum hattına bir oyuncu alınması yönünde resmi rapor verdiği öğrenildi.Burak Yılmaz'ın özellikle hücum bölgesine yapılacak transferde önceliğinin Draguş olduğunu, ancak oyuncunun gelmemesi durumunda aynı profilde, gol tehdidi yüksek, hareketli bir hücum oyuncusunun mutlaka transfer edilmesi gerektiğini yönetime ilettiği belirtildi.Burak Yılmaz'ın raporunda, takım içindeki sakatlıklar ve performans dalgalanmaları göz önüne alındığında bir ek transfer ihtimalinin daha gündeme gelebileceği ifade edildi. Yönetimin de teknik ekibin taleplerini değerlendirmeye aldığı ve liste üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Gaziantep FK'nın, özellikle savunmanın sol hattı ve merkez orta saha bölgesinde yaşanan eksiklikleri kapatarak ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek istediği öğrenildi.Transfer döneminin başlamasıyla birlikte kırmızı-siyahlıların hareketli günler geçirmesi bekleniyor.