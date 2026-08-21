Fred, Omar Fayed, Musaba ve Cherif gibi isimleri göndererek yabancı sayısındaki şişkinliği azaltan Fenerbahçe'de sıra Dominik Livakovic'e geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezon önce İspanyol ekibi Girona'ya, ikinci yarıda ise altyapısından yetiştiği Dinamo Zagreb'e kiralanan 31 yaşındaki kaleci için Hırvat basını Sport'tan çarpıcı bir iddia geldi.
Hırvatlar, Barcelona'nın tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak istediğini ve bunun için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiğini yazdı.
Haberde, Katalan kulübünün bu transferi öncelikten ziyade bir fırsat olarak gördüğü ve bu sebeple F.Bahçe ile anlaşmaya varmak istediği belirtildi.
"FIRSAT TRANSFERİ"
Milli formayı 79 defa giyen 31 yaşındaki kaleci, kulüp içinde mutlak bir öncelik olmaktan ziyade bir fırsat transferi olarak değerlendiriliyor. Livakovic, sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek olan Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'nin ayrılığı öncesinde Joan Garcia'nın gelecekteki yedek kalecisi olarak değerlendiriliyor.
Bu durum, Barça'nın önemli bir bütçe ayırmadan kaleci operasyonunu önceden belirlemesine imkan tanıyor.
Katalanların Livakovic'i kadroya kattıktan sonra kiralık olarak başka bir kulübe göndereceği belirtiliyor.
Livakovic'i 6,6 milyon Euro'ya kadrosuna katan Fenerbahçe, en az 4 milyon avro bonservis bedeli bekliyor.
Hırvatlar, Barcelona'nın tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak istediğini ve bunun için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiğini yazdı.
Haberde, Katalan kulübünün bu transferi öncelikten ziyade bir fırsat olarak gördüğü ve bu sebeple F.Bahçe ile anlaşmaya varmak istediği belirtildi.
"FIRSAT TRANSFERİ"
Milli formayı 79 defa giyen 31 yaşındaki kaleci, kulüp içinde mutlak bir öncelik olmaktan ziyade bir fırsat transferi olarak değerlendiriliyor. Livakovic, sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek olan Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'nin ayrılığı öncesinde Joan Garcia'nın gelecekteki yedek kalecisi olarak değerlendiriliyor.
Bu durum, Barça'nın önemli bir bütçe ayırmadan kaleci operasyonunu önceden belirlemesine imkan tanıyor.
Katalanların Livakovic'i kadroya kattıktan sonra kiralık olarak başka bir kulübe göndereceği belirtiliyor.
Livakovic'i 6,6 milyon Euro'ya kadrosuna katan Fenerbahçe, en az 4 milyon avro bonservis bedeli bekliyor.