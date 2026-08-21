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Marco Asensio ilk 11'e dönüyor

Taraftarların Lyon maçında Asensio'yu yedek bıraktığı için eleştirdiği teknik direktör İsmail Kartal, İspanyol yıldızı, Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkaracak

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 08:55 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2026 08:57
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Marco Asensio ilk 11'e dönüyor
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Trednyol Süper Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Gençlerbirliği mücadelesinde olduğu gibi yine rotasyon yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ancak bu defa bu rotasyonun takıma olumlu yansıması bekleniyor. Keza 65 yaşındaki çalıştırıcı, Olympique Lyon'la oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Marco Asensio'yu yedek soyundurdu.

İsmail Kartal'ın bu kararı taraftarların tepkisini çekti. Yeniden aynı durumu yaşamamak istemeyen tecrübeli teknik adam da bu hafta İspanyol oyuncuyu ilk 11'e koyma kararı aldı.

Cumartesi günkü Konyaspor maçına Matador, ilk 11'de başlayacak. İsmail Kartal, ayrıca Dorgeles Nene ve Levent Mercan'ı da sahaya sürecek.

Lyon karşısında 11 başlayan Vedat Muriç, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, yedek kulübesinde olacak. 

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