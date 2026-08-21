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Galatasaray'a Malcom önerisi

Al-Hilal forması giyen Malcom, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 08:41 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2026 08:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Malcom önerisi
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MENAJER ÖNERİSİ: MALCOM

Galatasaray'da gündeme gelen son isim Al-Hilal forması giyen Brezilyalı Malcom oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, 29 yaşındaki futbolcu, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

HÜCUM HATTINDA JOKER

Malcom, hücum hattında sağ ve sol kanat ile birlikte on numarada da forma giyebiliyor.

Al-Hilal'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Malcom, 9 gol attı ve 12 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Malcom'un, Al-Hilal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.  

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