Galatasaray, hücum hattına yapacağı takviyeler için çalışmalarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, listesinde yer alan futbolcularla birlikte menajer önerilerini de değerlendirmeye alıyor.
MENAJER ÖNERİSİ: MALCOM
Galatasaray'da gündeme gelen son isim Al-Hilal forması giyen Brezilyalı Malcom oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre, 29 yaşındaki futbolcu, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.
HÜCUM HATTINDA JOKER
Malcom, hücum hattında sağ ve sol kanat ile birlikte on numarada da forma giyebiliyor.
Al-Hilal'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Malcom, 9 gol attı ve 12 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Malcom'un, Al-Hilal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
MENAJER ÖNERİSİ: MALCOM
Galatasaray'da gündeme gelen son isim Al-Hilal forması giyen Brezilyalı Malcom oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre, 29 yaşındaki futbolcu, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.
HÜCUM HATTINDA JOKER
Malcom, hücum hattında sağ ve sol kanat ile birlikte on numarada da forma giyebiliyor.
Al-Hilal'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Malcom, 9 gol attı ve 12 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Malcom'un, Al-Hilal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.