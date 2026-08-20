İlhan Palut: 'En iyi şekilde mücadele edeceğiz'

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlıların teknik direktörü İlhan Palut, Murat Kurum Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"EN İYİ ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ"
Fenerbahçe deplasmanlarının zorluğuna dikkat çeken Palut, "Çıkacağız, en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Hafta hafta takımımdan daha iyi bir performans bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Palut, Çaykur Rizespor karşısında lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ancak mücadeleyi penaltı golüyle kaybettiklerini söyledi.
"RİZESPOR MAÇININ ÜZERİNE KOYMAK İSTİYORUZ"
Sezon öncesi kampında yaşanan bazı eksikler ve sakatlıkların takımın ritim bulmasını engellediğini belirten İlhan Palut, bu nedenle henüz istedikleri seviyeye ulaşamadıklarını ifade etti.
Takımın performansının zamanla yükselmesini beklediğini dile getiren Palut, "Fenerbahçe maçı zor bir mücadele. Özellikle mücadele anlamında Çaykur Rizespor karşılaşmasının üzerine koyarak iyi bir maç çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.
KANAT TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İlhan Palut, transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Tecrübeli teknik adam, iyi bir kanat oyuncusunu kadroya katmak istediklerini ve bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.
"EN İYİ ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ"
Fenerbahçe deplasmanlarının zorluğuna dikkat çeken Palut, "Çıkacağız, en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Hafta hafta takımımdan daha iyi bir performans bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Palut, Çaykur Rizespor karşısında lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ancak mücadeleyi penaltı golüyle kaybettiklerini söyledi.
"RİZESPOR MAÇININ ÜZERİNE KOYMAK İSTİYORUZ"
Sezon öncesi kampında yaşanan bazı eksikler ve sakatlıkların takımın ritim bulmasını engellediğini belirten İlhan Palut, bu nedenle henüz istedikleri seviyeye ulaşamadıklarını ifade etti.
Takımın performansının zamanla yükselmesini beklediğini dile getiren Palut, "Fenerbahçe maçı zor bir mücadele. Özellikle mücadele anlamında Çaykur Rizespor karşılaşmasının üzerine koyarak iyi bir maç çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.
KANAT TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İlhan Palut, transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Tecrübeli teknik adam, iyi bir kanat oyuncusunu kadroya katmak istediklerini ve bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.