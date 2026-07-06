06 Temmuz
Portekiz-İspanya
22:00
07 Temmuz
ABD-Belçika
03:00
06 Temmuz
Cracovia-Başakşehir
18:00
07 Temmuz
Botafogo SP-Avai FC
01:00
06 Temmuz
Haecken-Djurgaarden
20:00

CANLI | Türkiye - İsviçre

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 18:51 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 19:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Türkiye - İsviçre
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi ağırlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

TÜRKİYE: 47

İSVİÇRE: 41

(DEVRE)

1. PERİYOT: 22-19
DEVRE: 47-41

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 600 TL İNDİRİMLİ!




 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.