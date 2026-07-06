CANLI | Türkiye - İsviçre

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi ağırlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
TÜRKİYE: 47
İSVİÇRE: 41
(DEVRE)
1. PERİYOT: 22-19
DEVRE: 47-41
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CANLI SKOR:
TÜRKİYE: 47
İSVİÇRE: 41
(DEVRE)
1. PERİYOT: 22-19
DEVRE: 47-41
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 600 TL İNDİRİMLİ!