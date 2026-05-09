Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması!

Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Samsun'da bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracağız. Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.



Bayrampaşa'da özel bir otelde İstanbul Samsunsporlular Derneği'nin düzenlediği 'Atatürk'lü Arma Avrupa'da' adlı kitap tanıtım etkinliği düzenlendi. İstanbul'da yaşayan Samsunspor'un taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kulüp yöneticileri, İstanbul Samsunsporlular Derneği Başkanı Hakan Ardal, şarkıcı Çağla Korkmaz, taraftarlar ve spor yorumcuları katıldı.



"BİR GÜN MUTLAKA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇALDIRACAĞIZ"



Etkinlikte konuşan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarlara Samsun'da bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracaklarını söyledi. Yıldırım, "Şampiyon olmak istiyoruz. Ama bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil, futbolcuların da yapabileceği bir şey değil, yeter ki taraftarlar bu son Galatasaray maçında olduğu gibi tribünleri doldursunlar. O maçta da gördük ki Samsunspor taraftarı stadı tamamen doldurduğunda ve galibiyeti istediğinde futbolcular bunu rahatlıkla yapabiliyorlar. Galatasaray'a karşı sansasyonel bir galibiyet aldık. Önümüzdeki sene yine Avrupa kupalarına gitmek için oynayacağız. Teknik direktörde Alman ekolünden vazgeçmeyeceğim. Çünkü benim aradığım disiplin onlarda var. Bugüne kadar gelen hocalar içerisinde en iyisinin Fink olduğunu söylemem lazım. Allah bana nasip etti ve Samsunspor başkanı oldum. Açıkçası çocukken hiç aklıma bile gelmeyecek bir şeydi. İyi ki Samsunsporluyuz. Başarılar elde ediyoruz. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Büyük kulüp kültürü oluşturmamız lazım. Samsun'un çocukları yıllarca üzüntüden ağlamışlardı. Şimdi ise yüzleri gülüyor ve bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.



Ardından söz alan yazar Mehmet Yılmaz ise Samsunspor ve çocuklar temalı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarını ardından Samsunspor tribünlerinin gol müziği olan 'ara beni öptüm seni' şarkısıyla ünlenen Çağla Korkmaz, taraftarlara ve geceye katılanlara mini bir konser verdi. Konser öncesinde konuşan Korkmaz, "Oldukça kötü bir zamandan geçiyordum ama Samsunspor taraftarlarının 'Ara beni'yi sahiplenmesi beni adeta yeniden ayağa kaldırdı. Bu nedenle kendimi bir Samsunsporlu gibi hissediyorum, sizlerden hiçbir farkım yok. Gol müzikleri çaldıkça çok mutlu oluyorum" diye konuştu.



Etkinlik, imzalı forma ve Samsunspor'un Avrupa macerası çalışması olan tablonun sunumunun ardından, hatıra fotoğrafları çekilerek sona erdi.



