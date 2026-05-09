09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-02'
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
0-0DA
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-176'
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-074'

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması!

Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, İstanbul Samsunsporlular Derneği'nin düzenlediği 'Atatürk'lü Arma Avrupa'da' adlı kitap tanıtım etkinliğinde konuştu.

09 Mayıs 2026 15:25 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 16:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Samsun'da bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracağız. Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Bayrampaşa'da özel bir otelde İstanbul Samsunsporlular Derneği'nin düzenlediği 'Atatürk'lü Arma Avrupa'da' adlı kitap tanıtım etkinliği düzenlendi. İstanbul'da yaşayan Samsunspor'un taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kulüp yöneticileri, İstanbul Samsunsporlular Derneği Başkanı Hakan Ardal, şarkıcı Çağla Korkmaz, taraftarlar ve spor yorumcuları katıldı.

"BİR GÜN MUTLAKA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇALDIRACAĞIZ"

Etkinlikte konuşan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarlara Samsun'da bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracaklarını söyledi. Yıldırım, "Şampiyon olmak istiyoruz. Ama bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil, futbolcuların da yapabileceği bir şey değil, yeter ki taraftarlar bu son Galatasaray maçında olduğu gibi tribünleri doldursunlar. O maçta da gördük ki Samsunspor taraftarı stadı tamamen doldurduğunda ve galibiyeti istediğinde futbolcular bunu rahatlıkla yapabiliyorlar. Galatasaray'a karşı sansasyonel bir galibiyet aldık. Önümüzdeki sene yine Avrupa kupalarına gitmek için oynayacağız. Teknik direktörde Alman ekolünden vazgeçmeyeceğim. Çünkü benim aradığım disiplin onlarda var. Bugüne kadar gelen hocalar içerisinde en iyisinin Fink olduğunu söylemem lazım. Allah bana nasip etti ve Samsunspor başkanı oldum. Açıkçası çocukken hiç aklıma bile gelmeyecek bir şeydi. İyi ki Samsunsporluyuz. Başarılar elde ediyoruz. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Büyük kulüp kültürü oluşturmamız lazım. Samsun'un çocukları yıllarca üzüntüden ağlamışlardı. Şimdi ise yüzleri gülüyor ve bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

Ardından söz alan yazar Mehmet Yılmaz ise Samsunspor ve çocuklar temalı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarını ardından Samsunspor tribünlerinin gol müziği olan 'ara beni öptüm seni' şarkısıyla ünlenen Çağla Korkmaz, taraftarlara ve geceye katılanlara mini bir konser verdi. Konser öncesinde konuşan Korkmaz, "Oldukça kötü bir zamandan geçiyordum ama Samsunspor taraftarlarının 'Ara beni'yi sahiplenmesi beni adeta yeniden ayağa kaldırdı. Bu nedenle kendimi bir Samsunsporlu gibi hissediyorum, sizlerden hiçbir farkım yok. Gol müzikleri çaldıkça çok mutlu oluyorum" diye konuştu. 

Etkinlik, imzalı forma ve Samsunspor'un Avrupa macerası çalışması olan tablonun sunumunun ardından, hatıra fotoğrafları çekilerek sona erdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
