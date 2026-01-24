Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Borussia Dortmund, Union Berlin ile deplasmanda karşılaştı. Borussia Dortmund, maçı 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Emre Can, 53. dakikada Nico Schlotterbeck ve 84. dakikada Maximilian Beier kaydetti.
Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, 90+3. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Borussia Dortmund, ligde 42 puana ulaştı. Union Berlin, 24 puanda kaldı.
Dortmund, ligin bir sonraki haftasında sahasında Heidenheim'i ağırlayacak. Union Berlin, Hoffenheim deplasmanına gidecek.
