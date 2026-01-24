Bournemouth, Liverpool'u son dakikada Adli ile devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta maçında Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya geldi.



Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.



Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Evanilson, 33. dakikada Alejandro Jimenez ve 90+5. dakikada Amine Adli kaydetti.



Liverpool'un gollerini ise, 45. dakikada Virgil Van Dijk ile 80. dakikada Dominik Szoboszlai attı.



Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un ligde galibiyet hasreti 5 maça çıktı.



Bu sonucun ardından Liverpool 36 puanda kaldı. Bournemouth, 27 puana yükseldi.



Premier Lig'in bir sonraki maçında Liverpool, Newcastle United'ı konuk edecek. Bournemouth, Wolverhampton deplasmanına gidecek.