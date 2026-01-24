24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
1-3
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
2-032'
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
0-0
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-2
24 Ocak
Lecce-Lazio
0-0DA
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
1-2
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
0-037'
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
2-1
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
3-2
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
0-3
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-2
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
1-280'

Kaan Ayhan: "Manchester City'yi yenmeye çalışacağız"

Galatasaraylı Kaan Ayhan, Fatih Karagümrük maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

Kaan Ayhan: 'Manchester City'yi yenmeye çalışacağız'
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH BU HAFTA İYİ BİTER"

Maçı ve galibiyeti değerlendiren Kaan Ayhan "İkinci yarıda bence konsantrasyon seviyesi arttı bizim takımda. Maça gayet iyi, istediğimiz gibi başladık. 1-0'dan sonra baskıyla 2-0'ı bulsak daha kolay olabilirdi ama rakip de ilk yarıda güçlüydü. İkinci yarının başında hem baskı hem konsantrasyonu yüksek tuttuk. Ondan sonra kontrol altına aldık. Mutluyuz. Taraftarımız geldi, onlar için de mutluyuz. İnşallah bu hafta bizim için başladığı gibi biter." dedi.


SAKATLIKTAN DÖNÜŞÜ

Sakatlığı ve form durumu ile ilgili soruya yanıt veren Kaan Ayhan "Şu anda iyi hissediyorum. Sakatlıktan sonra ikinci maçımdı benim. Takıma katkımı arttırmak istiyorum. Bu kadronun 20 oyuncuya ihtiyacı var. Elimizden geldiğince hepimiz katkı vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CITY MAÇI
"İKİ KUPADA DA ŞANSIMIZ YÜKSEK"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçı için konuşan Kaan Ayhan "Hepimiz biliyoruz önemli bir maç, önemli bir rakip. Bu aşamanın son maçı olması önemini yükseltiyor. Galip gelmeye çalışacağız. Manchester City'nin oyunu belli. Buna göre hazırlanacağız. Grup aşamasını, fikstürü galibiyetle bitirmek istiyoruz. Bizim için önemli olan bir sonraki tura geçmek ve orada da başarılı olmak. Elimizden geldiği gibi mücadele edeceğiz. Şampiyonluk yarışı da var. İki kupada da şansımız yüksek. İnşallah bu şekilde devam eder." açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
