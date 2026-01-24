24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
1-3
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
2-032'
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
0-0
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-2
24 Ocak
Lecce-Lazio
0-0DA
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
1-2
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
0-037'
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
2-1
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
3-2
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
0-3
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-2
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
1-280'

Beşiktaş'ta yeniden Luis Henrique hamlesi

Beşiktaş, Inter forması giyen Luis Henrique'nin transferi için yeniden devreye girdi.

24 Ocak 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta yeniden Luis Henrique hamlesi
Beşiktaş'ta takımdan ayrılan futbolcularla birlikte yeni transferler için çalışmalar hız kazandı.

YENİDEN DEVREYE GİRDİ

Siyah-beyazlılar, Inter forması giyen ve transferi daha önce de gündeme gelen Luis Henrique için yeniden devreye girdi.

INTER İLE GÖRÜŞME

Sky'da yer alan habere göre, Beşiktaş, 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun transferi için Inter ile görüşüyor.


Beşiktaş'ın Henrique'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği, Inter'in ise anlaşmaya satın alma zorunluluğu maddesini eklemek istediği öne sürüldü.

Inter, PSV Eindhoven forması giyen eski futbolcusu Ivan Perisic ile ilgileniyor. Perisic'in İtalyan ekibine transferinin de Luis Henrique transferini etkileyebileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Inter forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Luis Henrique, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun, kulübü Inter ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
