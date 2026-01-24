Gabriel Sara'dan Manchester City maçı için mesaj!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Sara, özellikle iki yarı arasındaki farklara dikkat çekti.





"İLK YARIDA BİRAZ ZORLANDIK"



Karşılaşmanın ilk bölümünde istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Sara, "Açıkçası ilk yarıda biraz daha zorlandık. Rakibe topa sahip olma imkânı verdik. İkinci yarı ise bizim için çok daha farklı geçti" ifadelerini kullandı.

Attığı gollerle ilgili soruya da yanıt veren Brezilyalı futbolcu, kafa golüyle ilgili olarak,dedi.Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City maçıyla ilgili de konuşan Sara, karşılaşmanın önemini vurgulayarak,şeklinde konuştu.