24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
1-3
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
2-032'
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
0-0
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-2
24 Ocak
Lecce-Lazio
0-0DA
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
1-2
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
0-037'
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
2-1
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
3-2
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
0-3
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-2
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
1-280'

Gabriel Sara'dan Manchester City maçı için mesaj!

Galatasaray'da Gabriel Sara Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

24 Ocak 2026 22:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara'dan Manchester City maçı için mesaj!
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Sara, özellikle iki yarı arasındaki farklara dikkat çekti.

"İLK YARIDA BİRAZ ZORLANDIK"

Karşılaşmanın ilk bölümünde istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Sara, "Açıkçası ilk yarıda biraz daha zorlandık. Rakibe topa sahip olma imkânı verdik. İkinci yarı ise bizim için çok daha farklı geçti" ifadelerini kullandı.



GOLLER VE BİTİRİCİLİK VURGUSU

Attığı gollerle ilgili soruya da yanıt veren Brezilyalı futbolcu, kafa golüyle ilgili olarak, "Türkiye'ye gelmeden önceydi diye tahmin ediyorum. Çok mutluyum. Bitiriş konusunda çalışıyorum ve attığım gollerle ilgili kendimi iyi hissediyorum" dedi.

MANCHESTER CITY MAÇI MESAJI

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City maçıyla ilgili de konuşan Sara, karşılaşmanın önemini vurgulayarak, "Kesinlikle bu sezonun en önemli maçı olacak. İnanılmaz bir rakibe karşı oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
