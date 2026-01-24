Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığı duyurdu.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz." denildi.
Bursaspor'da Tahsin Tam dönemi sona erdi
2. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığı duyurdu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Patrick van Aanholt: "Noa Lang, Galatasaray'da başarılı olacak"
-
9
Masuaku'dan sürpriz transfer; Fransa'ya gidiyor!
-
8
Beşiktaş'ta Abraham yerine çifte forvet operasyonu
-
7
Fenerbahçe'de transfer iptal: Beto!
-
6
Trabzonspor'dan Oulai için flaş paylaşım!
-
5
Galatasaray'ın teklif yaptığı Thiago Almada konuştu!
-
4
Beşiktaş'ta Abraham defteri kapandı: İstanbul'dan ayrıldı
-
3
Fatih Karagümrük - Galatasaray: 11'ler
-
2
Guardiola, Galatasaray maçı öncesi kötü haberi verdi
-
1
Yaser Asprilla, Galatasaray için geldi!
- 23:40 Yaser Asprilla, Galatasaray için geldi!
- 23:35 Galatasaray'ın ligde yenilmezlik serisi yedi maça çıktı!
- 23:29 Osimhen, Gomis'e 1 adım daha yaklaştı!
- 23:25 Aleksandar Stanojevic'ten transfer açıklaması
- 23:14 Beşiktaş'ta yeniden Luis Henrique hamlesi
- 23:11 Bournemouth, Liverpool'u son dakikada Adli ile devirdi!
- 23:05 Galatasaray MCT Technic, TOFŞ deplasmanında galip geldi!
- 23:00 Galatasaray için Rafa Silva iddiası!
- 22:56 Bursaspor'da Tahsin Tam dönemi sona erdi
- 22:28 Kazımcan Karataş'tan Okan Buruk için açıklama!
- 22:27 Dortmund, Berlin karşısında 3 golle kazandı!
- 22:24 Kaan Ayhan: "Manchester City'yi yenmeye çalışacağız"
- 22:17 Gabriel Sara'dan Manchester City maçı için mesaj!
- 22:09 Semih Kılıçsoy attı, Cagliari istediğini aldı!
- 22:06 Galatasaray'dan Yaser Asprilla paylaşımı
- 21:53 Galatasaray, Sara ve Osimhen'le kazandı!
- 21:32 Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber
- 21:19 Erzurumspor, Pendikspor'u 85'te yıktı!
- 21:16 Trabzonspor'dan Oulai için flaş paylaşım!
- 21:03 Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit karşısında hata yapmadı!
- 20:57 Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor deplasmanında kayıp!
- 20:51 Rennes, ligde 3 maç sonra kaybetti!
- 20:24 Beşiktaş'tan Djibril Sow'a teklif hazırlığı
- 20:10 Thomas Reis: "Hiçbir takım hak etmedi"
- 20:10 Beşiktaş GAİN, Mersin Spor'u farklı geçti!
- 20:08 Hull City, Premier Lig için yine kazandı!
- 20:05 Gabriel Sara'dan tarihe geçen gol!
- 20:01 Manchester City'de Marmoush ve Semenyo'nun günü
- 20:00 Fulham, Brighton'ı son dakikalarda yıktı!
- 19:57 Tottenham, puanı 90'da kurtardı!
- 19:52 Bayer Leverkusen, Werder Bremen'i tek golle geçti!
- 19:43 Volkan Kazak: "Farklı bir sonuç alabilirdik"
- 19:29 Ozan Kabak, Can Uzun'u üzdü!
- 19:28 Okan Buruk'tan transfer açıklaması
- 19:25 Bayern Münih bu sezon ligde ilk kez kaybetti!
- 19:22 Ernest Muçi'den Fatih Tekke için açıklama!
- 19:07 Nuri Şahin: "Galibiyeti hak eden taraf bizdik"
- 19:03 Kayserispor'dan transfer açıklaması!
- 19:00 Galatasaray'da Leroy Sane kararı!
- 18:55 Fatih Karagümrük - Galatasaray: 11'ler
- 18:53 Como'dan Torino maçında 6 gollü galibiyet!
- 18:53 Samsunspor galibiyete hasret kaldı!
- 18:27 Tayfur Bingöl, Fenerbahçe maçında yok!
- 18:24 Başakşehir, Süper Lig'de yoluna "Doludizgin" devam ediyor
- 18:21 Emre Mor için sözleşme fesih yalanlaması!
- 18:20 Milwaukee Bucks'a kötü haber: Giannis Antetokounmpo
- 18:15 Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması!
- 18:11 Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi
- 18:00 Vanspor evinde Iğdır'ı 3 golle geçti
- 17:55 West Ham, Sunderland'i yenerek moral buldu
- 17:46 Julian Alvarez için Barcelona açıklaması
- 17:45 Bahçeşehir Koleji evinde Türk Telekom'u devirdi!
- 17:40 Blaz Kramer, Konyaspor'a döndü
- 17:37 Hulk için transfer yanıtı: "Görüşme yapmadık"
- 17:31 VakıfBank, Aydın Büyükşehir'e set vermedi
- 17:27 Umut Bozok'tan Galatasaray itirafı!
- 17:23 Avustralya Açık'ta Djokovic ve Swiatek 4. tura yükseldi
- 17:22 Fenerbahçe'den tüzük kongresi iddiası için açıklama!
- 17:16 Arteta'dan Pep Guardiola'ya cevap!
- 17:13 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Konya'da tanıtıldı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Dortmund, Berlin karşısında 3 golle kazandı!
Rennes, ligde 3 maç sonra kaybetti!
Hull City, Premier Lig için yine kazandı!
Manchester City'de Marmoush ve Semenyo'nun günü
Tottenham, puanı 90'da kurtardı!
Ozan Kabak, Can Uzun'u üzdü!
Como'dan Torino maçında 6 gollü galibiyet!
Arteta'dan Pep Guardiola'ya cevap!
Giuseppe Meazza'da Inter fırtınası: Geri dönüş!
Fenerbahçe'ye Beto için Everton'dan transfer cevabı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|19
|14
|4
|1
|43
|14
|46
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|6
|0
|42
|16
|42
|3
|Trabzonspor
|19
|12
|5
|2
|37
|22
|41
|4
|Göztepe
|18
|10
|5
|3
|24
|10
|35
|5
|Beşiktaş
|18
|9
|5
|4
|31
|22
|32
|6
|Başakşehir
|19
|8
|5
|6
|32
|19
|29
|7
|Samsunspor
|19
|6
|9
|4
|23
|21
|27
|8
|Kocaelispor
|19
|6
|6
|7
|16
|19
|24
|9
|Gaziantep FK
|18
|6
|6
|6
|25
|31
|24
|10
|Alanyaspor
|18
|4
|9
|5
|18
|18
|21
|11
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|22
|25
|19
|12
|Rizespor
|18
|4
|6
|8
|21
|27
|18
|13
|Konyaspor
|18
|4
|6
|8
|22
|30
|18
|14
|Antalyaspor
|18
|4
|4
|10
|16
|31
|16
|15
|Kasımpaşa
|19
|3
|7
|9
|15
|26
|16
|16
|Kayserispor
|19
|2
|9
|8
|16
|37
|15
|17
|Eyüpspor
|18
|3
|5
|10
|11
|25
|14
|18
|Karagümrük
|19
|2
|3
|14
|16
|37
|9