09 Temmuz
Qarabag FK-Vestri
19:00
09 Temmuz
Dynamo Kiev-Universitatea Cluj
20:00
09 Temmuz
Vojvodina-Ferencvaros
21:00
09 Temmuz
Hajduk Split-Zilina
21:00
09 Temmuz
Fransa-Fas
23:00

Barış Göktürk'ten fikstür ve kadro için açıklama

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, yeni sezon fikstürü ve kadro planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 15:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Göktürk'ten fikstür ve kadro için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Süper Lig'deki kura çekiminin ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göktürk, "Öncelikle fikstür çekimindeki adil, şeffaf ve nezih ortamdan dolayı TFF'ye, Kulüpler Birliği'ne, kulüplere teşekkür ediyoruz." dedi.

Barış Göktürk, "Zorluk endeksinin denkleştirilmesini talep etmiştik Kulüpler Birliği toplantısından sonra. Bunun revize edilmesi gerektiğini söylemiştik. Her iki topu çekerken de vicdanımız rahat olmalı demiştik. Burada sayın federasyon başkanımız, başkan vekilimiz ve diğer kulüplerden yöneticileri ile burada bu tartışıldı ve bizim itirazımızın haklı kısımları kabul edildi. Bazı parametreler düzenlendi ve bugün denk bir top çektik. Bu başarılı bir fikstür çekimiydi. Bu sene fikstürün konuşulmadığı, başarıların konuşulduğu bir yıl olmasını diliyorum. İlk maç Ankara'da Gençlerbirliği ile. Yönetimde 8 tane Ankaralı var. Onlar da bizi misafir etmiş olacaklar." diye konuştu.

KADRO PLANLAMASI

Kadro planlamasıyla ilgili konuşan Barış Göktürk, "Kadro planlamasını yapıyoruz. Geçmiş yıllardan gelen bir şişme var. 44 civarında oyuncumuz var. Yeni 10+4 kuralı ile birlikte bazı dezavantajlarımız var, bunun farkındayız. Fenerbahçe'nin aleyhine olmayacak şekilde, sayın başkanımız liderliğinde bunları doğru şekilde yöneteceğimize inanıyoruz." sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.