Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığı MSB tarafından duyuruldu.

Bugün gelen son dakika açıklamasına göre şehit sayımız 12'ye çıkarken metan gazı nerede bulunur, ölümcül mü merak konusu haline geldi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama çalışmaları esnasında 19 askerimiz metan gazına maruz kaldı. Acı haberle ilgili son dakika bilgisi ise şehit sayısının 12'ye çıktığı oldu. Tüm Türkiye'nin yürekleri yanarken metan gazına dair araştırmalar da arttı.

Yer altı boşlukları olan mağaralarda organik maddelerin çürümesi sonrası metan gazı üretilebilir. Oksijenin bulunmadığı ve nemli ortamlarda daha hızlı metan gazı üretilirken hayvansal atıklar ve kalıntılar metan gazının artmasına neden olur. Mağaralarda sirkülasyon olmaması ise ölümcül durumlara neden olabiliyor.

Metan (CH₄), kokusuz, renksiz ve yanıcı olan gaz türüdür. Doğal gazın temel bileşeni olurken insan faaliyetleri sonucu veya doğal süreçlerde ortaya çıkar. Karbon ve dört hidrojen atomundan oluşan metan kapalı alanlarda ölümcül olabiliyor.

Mağara, tünel ve maden gibi yeraltı konumlarında hava akışının olmaması nedeniyle ani zehirlenmelere sebep olabiliyor.

METAN GAZI SOLUNURSA NE OLUR?



Renksiz, kokusuz ve tatsız olan metan gazı doğal gazın ana bileşenidir. Normalde zehirli olmazken havasız alanlarda boğucu etki oluşturabiliyor. Yüksek oranda metan gazı bulunan yerde oksijen seviyesi düşerken kişide baş dönmesi, mide bulantısı, bilinç kaybı yaşanabiliyor. Ortamda bulunma süresine göre ölümler de yaşanabiliyor.

Metan gazı mağarada neden olur, nerede bulunur? Metan gazı nedeniyle 12 asker şehit oldu

Baş ağrısı ve sersemlik, Hızlı solunum, Halsizlik ve yorgunluk, Bulantı, Bilinç kaybı gibi belirtiler başlarken ilerleyen süreçte acil doktor müdahalesi gerekebiliyor.

Metan gazı boğucu etki oluşturduğunda ölümcül olabiliyor. Metan oksijenin yerini alarak hücrelere oksijen oluşmasını engeller ve bu da ölüme neden olabilir.

Havadaki metan oranının yüksek olması durumunda patlayıcı etki oluşabilirken kokusuz olması nedeniyle ortamda bulunduğunuzda anlamayabilirsiniz. Farkında olmadan metan gazından zehirlenebilirsiniz.