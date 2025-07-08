Barcelona, Szczesny ile nikah tazeledi!

Barcelona tecrübeli file bekçisi Wojciech Szczesny'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.

calendar 08 Temmuz 2025 01:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Szczesny ile nikah tazeledi!
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Barcelona tecrübeli kaleci Wojciech Szczesny'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattığını açıkladı.

Katalan ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Barcelona ile Wojciech Szczesny, oyuncunun sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Bu yeni anlaşma, onu 30 Haziran 2027'ye kadar kulübe bağlayacak.


Bu karar, kalecinin Marc ter Stegen'in talihsiz uzun süreli sakatlığı sonrası takıma katılıp harika bir sezon geçirmesinin ardından geldi. Barça'nın bir kaleciye ihtiyacı vardı ve yaz aylarında eldivenlerini bırakmış olan Szczesny, bu zorluğu kabul ederek emeklilikten geri döndü. Polonyalı kaleci, Avrupa futbolunun hala en iyi kalecilerinden biri olduğunu kanıtladı."

EMEKLİ OLMUŞTU

Ağustos 2024'te Juventus'tan ayrıldıktan sonra futbolu bıraktığını açıklayan 35 yaşındaki tecrübeli eldiven, Barcelona'dan gelen teklifin ardından yeşil sahalara geri dönmüştü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda takımıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Polonyalı file bekçisi, 36 kez topu ağlarında görürken 14 maçta kalesini gole kapadı.

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