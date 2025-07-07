Endrick'e Avrupa'dan talipler var

Real Madrid'in genç yeteneklerinden Endrick,'in yeterli süreyi bulamaması nedeniyle kiralanması gündemde. Oyuncu ile Avrupa'nın büyük takımları ilgileniyor.

calendar 07 Temmuz 2025 23:21
Fotoğraf: Imago
Endrick'e Avrupa'dan talipler var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Endrick için Avrupa'dan teklifler var.

Gonzalo Garcia Torres'in Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile önümüzdeki sezon alacağı süreleri hesaplayan Endrick, takımdan ayrılmaya soğuk bakmıyor.

Football Espana'nın haberine göre Endrick, geçtiğimiz günlerde Real Madrid yönetimi ile görüşmek için Amerika'ya gitti.


Kulüp ve Endrick arasında yapılan görüşmelerde, en doğru kararın Endrick'in bir sezonluğuna kiralanması olduğu kararlaştırıldı.

AVRUPA'DAN TEKLİFLER YAĞIYOR

Kulüpler Dünya Kupası öncesinde oyuncunun ayrılığı gündemde olmadığı için sadece belli başlı takımlar oyuncu ile ilgilendiğini belirtiyordu. Ancak şu anki durum ile birlikte İtalyai Fransa, Almanya ve İspanya'dan çoğu takım Endrick için kiralık teklifinde bulunmayı düşünüyor.

Oyuncu ile La Liga'dan en olası seçeneğin Villarreal olduğu edinilen bilgiler arasında. Aynı zamanda Xabi Alonso'nun eski takımı Bayer Leverkusen ve Redbull Leipzig'de ilgilendiği belirtilen takımlar.

Oyuncu için İtalya ekiplerinden Juventus ve Milan'da İtalya'da ilgisini gösteren takımlar arasında.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.