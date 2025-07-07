AVRUPA'DAN TEKLİFLER YAĞIYOR

Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Endrick için Avrupa'dan teklifler var.Gonzalo Garcia Torres'in Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile önümüzdeki sezon alacağı süreleri hesaplayan Endrick, takımdan ayrılmaya soğuk bakmıyor.Football Espana'nın haberine göre Endrick, geçtiğimiz günlerde Real Madrid yönetimi ile görüşmek için Amerika'ya gitti.Kulüp ve Endrick arasında yapılan görüşmelerde, en doğru kararın Endrick'in bir sezonluğuna kiralanması olduğu kararlaştırıldı.Kulüpler Dünya Kupası öncesinde oyuncunun ayrılığı gündemde olmadığı için sadece belli başlı takımlar oyuncu ile ilgilendiğini belirtiyordu. Ancak şu anki durum ile birlikte İtalyai Fransa, Almanya ve İspanya'dan çoğu takım Endrick için kiralık teklifinde bulunmayı düşünüyor.Oyuncu ile La Liga'dan en olası seçeneğin Villarreal olduğu edinilen bilgiler arasında. Aynı zamanda Xabi Alonso'nun eski takımı Bayer Leverkusen ve Redbull Leipzig'de ilgilendiği belirtilen takımlar.Oyuncu için İtalya ekiplerinden Juventus ve Milan'da İtalya'da ilgisini gösteren takımlar arasında.