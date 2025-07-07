JSGA başvuru şartları 2025! Jandarma Genel Komutanlığına subay ve astsubay adayı öğrenci alımı

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 225 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacağı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesine 225 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacak.

Başvuru yapacak olanların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması, yani 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlular olması gerekmekte.

"www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2025 Yılı JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi Subay Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile "2025 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Astsubay Öğrenci Başvuru Kılavuzu"nda temin şartları ve tüm detayların yer aldığı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre JSGAbaşvuruları bugün başlıyor ve 27 Temmuz günü saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris sitesi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden başvuru yapabilecek.

Resmi Gazete ilanı sonrası binlerce kişi başvuru şartlarına dair açıklamayı yakından takip etti. Başvurular 7 Temmuz'da başlarken 27 Temmuz'da sona erecek.

Başvurusu kabul edilenler seçme sınavlarına katılmaya hak kazanırken aday listesi ve sınav duyuruları "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinde yer alacak.