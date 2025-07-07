Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica'da teknik direktörü Bruno Lage ile kavga eden ve mutsuz olan Orkun Kökçü için resmen devreye girdi.



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Operasyon Sorumlusu Can Kaymakoğlu, daha önce birçok kez Beşiktaşlı olduğunu ve bir gün siyah-beyazlı takımda oynamak istediğini açıklayan Orkun Kökçü'nün transferi için Portekiz'e gitti.



Siyah-beyazlı yönetici, 24 yaşındaki milli futbolcunun transferi için Benficalı yetkililerle yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in çok istediği Orkun Kökçü için tüm şartlar zorlanacak. Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'yü öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralayarak kadroya katmaya çalışacak.Orkun Kökçü, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen ciddi transfer tekliflerini nazikçe reddetti.Orta sahada forma giyen milli futbolcu, Beşiktaş forması giymek için iki kulübün anlaşmasını bekliyor.Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 21 yaşındaki hücum oyuncusu Andreas Schjelderup'un transferi için de Benfica ile görüşeceği ortaya çıktı.Siyah-beyazlılar, Ocak ayında transfer edemediği Andreas Schjelderup'u bu kez kadrosuna katmak için uğraşacak.Geçtiğimiz sezon Benfica'da 55 maça çıkan milli futbolcu Orkun Kökçü 12 gol atıp 11 de asist yaptı. Andreas Schjelderup ise 40 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.