Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e dönüyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de oynayan Abdülkadir Ömür için Türkiye'ye dönüyor.



Ertan Süzgün'ün haberine göre Antalyaspor, Hull City oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü 1 yıllık kadrosuna kiralık olarak kattı.



Aynı zamanda Abdülkadir Ömür'ün resmi imzayı attığı da kaydedildi.



ANTALYASPOR'DA BİR DİĞER HEDEF



Antalyaspor'un transfer çalışmaları kapsamında Trabzonspor'dan ayrılan Hüseyin Türkmen'le de görüşmelerde olumlu ilerlediği aktarıldı.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezonda toplam 28 maça çıktı. Gol sevinci yaşayamayan oyuncu 1 kere asist sevinci yaşadı.



