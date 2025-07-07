Elanga'nın yeni adresi: Newcastle United

Nottingham Forest oyuncularından Anthony Elanga, Newcastle United'a transfer olmaya hazırlanıyor.

calendar 07 Temmuz 2025 23:51
Fotoğraf: Imago
Elanga'nın yeni adresi: Newcastle United
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İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Newcastle United, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Newcastle United, transfer hedefini Nottingham Forest'ta oynayan Anthony Elanga olarak belirlemişti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Elanga'nın transferi için Nottingham Forest ve Newcastle United, 63.9 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Aynı zamanda Newcastle United ve Elanga'nın uzun yıllar sürecek bir sözleşme üzerinde anlaştığı da edinilen bilgiler arasında

23 yaşındaki oyuncunun transferi için tüm pürüzler giderildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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