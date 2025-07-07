İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Newcastle United, transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Newcastle United, transfer hedefini Nottingham Forest'ta oynayan Anthony Elanga olarak belirlemişti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Elanga'nın transferi için Nottingham Forest ve Newcastle United, 63.9 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.



Aynı zamanda Newcastle United ve Elanga'nın uzun yıllar sürecek bir sözleşme üzerinde anlaştığı da edinilen bilgiler arasında



23 yaşındaki oyuncunun transferi için tüm pürüzler giderildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.



