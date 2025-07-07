iPhone 17 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Apple'ın 2025 model iPhone serisi olan iPhone 17 hem donanım gücü hem de estetik anlamda büyük beklentiler doğurdu. A19 işlemcisi, geliştirilmiş kamera özellikleri ve kullanıcı deneyimini artıran ekran teknolojileriyle iPhone 17 teknoloji dünyasının merceğinde. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Apple'ın iPhone 17 serisini 9-13 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği lansmanda tanıtması bekleniyor. ABD'deki etkinliğin hemen ardından ön siparişlerin 12 Eylül'de başlayacağı öngörülüyor. Küresel satışların ise 19 Eylül itibarıyla başlaması tahmin ediliyor.

Türkiye'ye gelişi ise her yıl olduğu gibi birkaç hafta sonrasında olacak. iPhone 17'nin Eylül sonu ya da Ekim ayının ilk günlerinde Türkiye'deki raflarda yerini alabileceği düşünülüyor.

Yeni iPhone serisinin fiyatı da şimdiden konuşulmaya başlandı. iPhone 17'nin başlangıç modeli için Türkiye satış fiyatının yaklaşık 79.999 TL olması bekleniyor.

Daha gelişmiş donanıma sahip iPhone 17 Pro modelinin 99.999 TL, iPhone 17 Pro Max modelinin ise 114.999 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi öngörülüyor.